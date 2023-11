Una periodista bogotana denunció a través de sus redes sociales que además de ser víctima del robo de su celular, fue extorsionada por delincuentes.

Laura Camila Vargas, una comunicadora oriunda de la capital del país, tuvo que vivir una verdadera pesadilla tras el robo de su teléfono celular. El hecho comenzó cuando delincuentes motorizados la abordaron en el centro de la ciudad y tras intentar atropellarla, le arrebataron un bolso que contenía el móvil, una billetera, un trípode, micrófonos y las llaves de su carro.

De acuerdo con Laura, tras el robo: "Yo bloqueé el iPhone, lo puse en modo perdido y por el IMEI con la línea telefónica. En horas de la noche, el ladrón comienza a escribirle a mi mamá. Nos comenzó a extorsionar que iba a publicar en mis redes sociales varias nudes mías que había encontrado en mi celular si no le daba el código para desbloquearlo".

Sin embargo, el tormento de la periodista apenas iniciaba. Sólo unos días después, cuando paseaba a su perro, delincuentes le robaron mediante raponazo su nuevo celular. Tras el traumático suceso, el delincuente le escribió a la madre de Laura, amenazándola con publicar fotos íntimas de su hija que estaban en la galería de fotos del dispositivo. Además, empezó a enviar las imágenes a contactos de la joven que estaban en su celular.

Según Vargas, acudió a las autoridades, pero habría encontrado negligencia a la hora de hacer efectiva la investigación. Al parecer, esto se habría originado porque la comunicadora accedió a un encuentro con el extorsionista.

“Yo le dije que sí con el fin de que pudiéramos capturarlo y con la esperanza de recuperar el celular. El man me puso un punto de encuentro en la calle 13 con Caracas, en el centro comercial Shopping a las 3:00 de la tarde. El Gaula sabía, pero me dijeron que no me podían ayudar porque yo había entrado dizque a negociar por el celular, cuando igual ya me había extorsionado y lo seguía haciendo", dijo la profesional, especialista en fuentes políticas.

Finalmente, tras lo que Laura consideró como poca efectividad por parte de las autoridades, y artomentada por las amenazas del antisocial, se vio forzada a acceder a sus pretensiones y pagar la extorsión por $2 millones 700 mil. La aterradora historia la compartió a través de su cuenta de Instagram, donde aprovechó para señalar la situación de inseguridad con la que a diario conviven los 9 millones de habitantes de la capital.

