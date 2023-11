La situación de orden público en el Cauca continúa siendo pan de cada día. Se conoció el secuestro de un pelotón de uniformados del Ejército Nacional secuestrado por las disidencias de las Farc en El Plateado, Cauca



El general Hélder Giraldo Molina, comandante de las Fuerzas Militares se desplazó hasta esta zona del país para verificar el hecho tras el secuestro de un pelotón de militares. Detrás del hecho, estaría alias ' Iván Mordisco', quien utilizaría la estrategia de usar campesinos para realizar estos ataques a la Fuerza Pública. Al parecer, la columna Carlos Patiño obliga a la comunidad de El Plateado a retener a los uniformados.

También puede leer: Petro salió le al paso a carta de María Jimena Duzán: confesó su “única adicción”

Desde la noche del sábado empezaron los problemas de orden público con una asonada. La comunidad de El Plateado, Cauca habría sido influenciada con el pago de dineros para tomar a la fuerza a los militares que habría llegado el 28 de octubre para realizar labores de patrullaje y velando por la seguridad de los colombianos en medio de los comicios electorales regionales 2023.

En medios de comunicación revelaron audios que dejan en evidencia el actuar de las disidencias de las Farc que operan en el Cauca: "Compañeros y compañeras, buenas tardes, por aquí con el gran. Yo quiero saber qué es lo que está pasando realmente, porque esta no es la maniobra que yo esperaba, señores. Esto me tiene completamente decepcionado, cómo se me están comportando. La bonificación de líderes no la conozco, no sé dónde están, no sé qué están haciendo, me han dejado solo y realmente por eso se me están saliendo las cosas de las manos”, refiere una persona.

Lea más: ELN acepta que secuestró al papá de Luis Díaz por equivocación, aún no lo liberan

Asimismo, en otro audio se escucha: "Dígale que la gente que se oponga... ojalá que alguien se oponga para desterrarlo de la zona y no dejarle sacar ni una gallina de esas fincas. Absolutamente todo el mundo, todo el mundo, líderes... mejor dicho que no se quede nadie en esas casa”, situación que revela la incidencia de este grupo armado residual en la región.

DATO

El pelotón estaría conformado por entre 13 y 20 militares. Se desconoce el estado de los secuestrados.