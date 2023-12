Este es el pueblo de Colombia donde están casados entre primos y tienen hijos

El portal de Tropicana Colombia recientemente compartió una nota sobre un tema bastante inusual en el país: la existencia de un pueblo en el que las familias están constituidas por integrantes de parentescos cercanos.

La característica particular de este territorio es que las personas tienen hijos entre primos, literalmente un pueblo conformado por familias de familias. Se trata de la vereda Amaranto, en Ciudad Bolívar (Antioquia).

Luis Aníbal Vanegas Galeano y Alba del Jesús Galeano Henao, primos hermanos, llegaron hace varios años a este pequeño pueblo antioqueño. Se casaron y tuvieron 11 hijos y muchos nietos. Desde entonces, todos se emparejaron entre sí y ahora suman más de 200 habitantes.

“No había nada que hacer, nos enamoramos, así fue mal visto. Es que fuimos criados en la misma vereda, nos veíamos casi a diario, por eso resultamos casados, de estar tan cerca, tan apegados. Pero también había algo, una atracción, porque a pesar de que yo me fui a Medellín unos meses, no me fijé en nadie más y cuando volví a la vereda nos enamoramos”, cuenta Alba del Jesús en el especial ‘Pueblos insólitos’ de El Tiempo.

La señora Alba relató que tuvieron que pedirle permiso al obispo de Jericó para llevar a cabo sus ceremonias de matrimonio, ya que esto es interpretado como incesto y, por ende, como un pecado ante la iglesia.

Para cumplir el deseo de formalizar las ceremonias, rezaron 50 padrenuestros, 20 rosarios y 6 confesiones, y luego dieron inicio a la oficialización de sus hogares.

Vanegas y Galeano confesaron que tenían miedo de tener hijos debido a las posibles afectaciones en su salud. Sin embargo, no tuvieron inconvenientes y sus hijos salieron en perfectas condiciones. Pero otra pareja no contó con la misma suerte, y sus descendientes nacieron con dificultades cognitivas y malformaciones físicas.

“Patricia, una de las hijas de Hernán, nació con un dedo de más en manos y pies, y Orlando sufre porque sus seis hijos tienen problemas de aprendizaje”, se lee en la página web de El Tiempo.

En última instancia, reconocieron que de esta forma, todo "queda en familia", y así la convivencia es más sana y no hay mayores inconvenientes entre ellos.