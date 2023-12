Tras el atroz feminicidio, la familia de Michel Dayana la recuerda como una niña soñadora, "era una artista"

El pasado 7 de diciembre, mientras el país celebraba la 'noche de velitas', se cometió un horrible crimen en la ciudad de Cali.

Michel Dayana González, una menor de 15 años, salió a la tienda a comprar 'mecato' en el barrio San Judas. En el camino de regreso a su hogar, se encontró con su verdugo, el presunto asesino, identificado como Harold Andrés Echeverry Orozco de 32 años, quien está prófugo de la justicia y al parecer, sería oriundo de Ibagué.

Toda su familia salió en su búsqueda al percatarse de que no llegaba. Buscaron por el sector y su papá, Genaro González, se concentró en las cámaras de seguridad de la cuadra. Michel apareció en los videos, iba de regreso a casa pero se perdió en el camino.

"Desde el primer momento que sospeché que le había pasado algo, porque no me respondía el teléfono, inicié una búsqueda implacable y todo apuntaba que ella no había salido de la cuadra, las cámaras llegaban hasta ahí. Mi pareja tuvo sospechas del taller y nos concentramos ahí", aseguró su padre.

Sobre el vigilante del taller, aseguraron que lo conocían de vista pero que nunca cruzaron trato ni saludo con esta persona que no era conocida en el sector. La mayor de las hermanas confesó que este hombre, Harold Andrés Echeverry Orozco, la acosaba desde hace un tiempo, haciendo comentarios inapropiados.

"Ahora que pasó esto, mi hija mayor me contó que él la morboseaba todos los días que iban para el colegio. Ella tenía que pasarse al otro lado de la cuadra para que él no la mirara", dijo Genaro González, padre de la menor.

El vigilante escapó del lugar y tiene antecedentes por acceso carnal violento. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos por información que lleve a su captura.

Los sueños de Michel

En una entrevista con El País de Cali, la hermana de Michel, Angie Julieth Serna, la recuerda como una niña que tenía grandes sueños. Quería ser médico.

"Era una niña tranquila, en abril había cumplido los 15 años. Le gustaba la medicina, le encantaba dibujar, era una artista", aseguró en medio de las lágrimas y enseñando los dibujos que realizó Michel.

Pidió que se haga justicia y se capture al presunto asesino para que pague por el cruel crimen cometido contra su hermana. "Ella se defendió, era fuerte, pero él era hombre y le ganó en fuerza y le hizo lo que le hizo".

En el barrio San Judas, vecinos y allegados realizaron una velatón para conmemorar la memoria de Michel; así mismo, exigiendo justicia y que frene la violencia, “Las niñas no se tocan, las niñas se cuidan”.