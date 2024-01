Un curioso caso de hurto fue reportado el 28 de diciembre, ahora se conoció un poco de la vida del asaltante que terminó muerto

En medio de un intento de atraco a un carro de valores, un hombre fue dado de baja por parte de un trabajador de la transportadora de valores TVS que custodiaba el vehículo en plena vía de Villavicencio.

Según información recopilada por diferentes medios nacionales, cuatro sujetos que integraban una banda criminal intentaron cometer un hurto millonario. Sin embargo, todo el plan se fue a pique y todo terminó muy mal para ambas partes. El reporte da cuenta que en el intercambio de disparos entre el personal de vigilancia y los 'amigos de lo ajeno' resultaron dos personas sin vida y un herido. Respecto a los fallecidos, corresponden a uno de los asaltantes y un empleado de TVS.

Luego de conocerse la noticia del fatal desenlace de este cruce de disparos, salieron a la luz algunos detalles de la vida del ladrón abatido. Lo que se encontró dejó completamente aterrados a los habitantes llaneros, pues, no solamente se trataba de un hombre con un pasado delictivo, sino que también predicaba la palabra de Dios.

El sujeto, identificado como Ronald Acuña más conocido en las plataformas digitales como el 'Varón de Cristo' se mostraba como un siervo religioso que le gustaba seguir el camino del bien y así mismo incitar a los demás a amar al prójimo, a vivir en armonía y en nutrir el espíritu con la oración. No obstante, esto apenas sería una fachada para su cara real.

Acuña estaba cumpliendo una condena con prisión domiciliria en la ciudad de Barranquilla tras verse implicado en un caso de doble homicidio en el año 2020. Lo que no se conoce aún, es la manera en la que burló la seguridad y escapó hacia el Meta para continuar con su vida criminal.

En el bajo mundo era conocido como el 'Loco Ronald', sus amigos de fechorías lo reconocían bajo ese apodo, muy diferente al nombre con el que se jactaba de ser una persona correcta.

En un video divulgado el medio Actualidad Viral se le ve y escucha predicando una lectura de la Biblia. Menciona “Isaías 1, 1″ y luego dice: “Nosotros estamos viendo que hay muchos hijos que hemos sido desobedientes. Quizás, nosotros estamos en una cárcel hoy por nuestra desobediencia, porque no atendimos el consejo y el mensaje de aquellos padres que nos decían: hijo mío, no andes en una esquina, no estés haciendo lo malo, no estés robando, porque vas a caer preso, o quizás, muerto”.

A pesar de predicar sobre el arrepentimiento, hizo parte del grupo de maleantes que dieron muerte a Dilan Andrés Fandiño Sandoval, el uniformado que aquel día se encontraba de turno al momento del ataque.