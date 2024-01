Crean nueva versión de la canción del Frailejón Ernesto Pérez tras incendio en Parámo

Un creador de contenido en TikTok ha lanzado una versión modificada de la canción del Frailejón Ernesto Pérez, destacando la situación actual en Colombia debido a la ola de calor causada por el fenómeno de El Niño, que ha provocado 31 incendios en todo el país, incluyendo el Páramo de Berlín, donde se han registrado incendios significativos.

Aunque las autoridades ambientales, como la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, informan que el incendio en el Páramo ha sido controlado, aún no se tiene información precisa sobre la extensión exacta de las áreas afectadas.

Se estima que alrededor de 300 hectáreas han sido completamente consumidas por el fuego, de las cuales 40 corresponden a frailejones.

En respuesta, la cuenta oficial de TikTok del Frailejón Ernesto Pérez expresó su preocupación y solicitó ayuda para los afectados.

El frailejón compartió mensajes urgentes sobre la gravedad de los incendios forestales, instando a la comunidad a tomar medidas preventivas, como evitar fogatas cerca de vegetación seca y no arrojar basura en los bosques.

En un esfuerzo por sensibilizar sobre la situación, el usuario de TikTok @andressumana creó una nueva versión de la canción del Frailejón, resaltando la pérdida de este icónico personaje a causa de los incendios forestales.

La adaptación de la canción se ha vuelto viral en las redes sociales, generando una ola de solidaridad y reflexión entre los usuarios. Muchos expresaron su pesar por la situación y se preguntaron cómo podrían contribuir para ayudar en la preservación de los ecosistemas afectados

Comentarios como "Te fallamos Frailejón Ernesto Pérez" y "La gente solo aprende cuando ya no hay nada que hacer" reflejan la preocupación y conciencia creciente sobre la importancia de proteger la flora y fauna en medio de los desafíos ambientales actuales.

Los incendios forestales no son un chiste. La vida de muchas plantitas, animales y frailejones está en peligro😰😭.



🙏¡Por favor, humano, ayúdanos a que no se cree y no se propague más el fuego en los páramos ni en ningún ecosistema. pic.twitter.com/OqRrCEBJPi