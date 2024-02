Gobierno Petro y ELN establecen fondo multidonante para consolidar proceso de paz

El Gobierno y el ELN anunciaron este martes desde La Habana la creación de un fondo multidonante destinado al proceso de negociación, una decisión que surge aparejada al aviso de que el grupo guerrillero suspenderá los secuestros extorsivos.

"Se crea un Fondo Multidonante Paz para este proceso, que se abordó con transparencia y con la participación de todos, en función de este proceso basados en principios de transparencia, de respeto a la legalidad, a las normas internacionales y nacionales, que busca fortalecer y hacer sostenible este proceso en el desarrollo de los acuerdos que los componen, en las actividades y un ELN en construcción de paz”.



Así lo manifestó Vera Grabe, jefa de la delegación oficial en los diálogos al concluir la sexta ronda de negociaciones.



Previamente se había conocido el anunció de la prórroga del cese al fuego por 180 días y el compromiso de los rebeldes de no realizar más retenciones con fines económicos.



Tanto el ELN como el propio presidente, Gustavo Petro, habían planteado en el pasado la idea de la creación de un fondo con recursos de países cercanos al acuerdo y el apoyo de otras naciones.

La retención ilegal, en especial de civiles, ha sido una de las formas como este grupo guerrillero se ha financiado.



En rueda de prensa en la capital de Cuba, la jefe negociadora del proceso de paz por el Gobierno destacó el alcance de ese compromiso suscrito por el ELN para frenar los secuestros.



“Hay un hecho histórico y es que el ELN suspende como decisión las retenciones con fines económicos, como lo llaman ellos, eso es un paso fundamental que tenemos que valorar”, sostuvo.



También dijo que durante estos días de trabajo las partes analizaron el tema del paramilitarismo, con el fin de superar ese flagelo que ha afectado tanto a los colombianos.



El jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, dijo sobre este ciclo que terminó en Cuba que “el ELN espera el avance de los acuerdos a los que hemos llegado para que nos permitan avanzar cada vez más en mantener el cese al fuego”.



Otro de los acuerdos dados en este ciclo fue el fortalecimiento de la participación ciudadana y de las comunidades.



También se anunciaron monitoreos con el propósito de que el grupo guerrillero desista del reclutamiento de menores de edad, así como la verificación para que no impida la labor de las misiones médicas y el trabajo que realizan los organismos que atienden las situaciones de asistencia humanitaria.



También que habrá una observación y seguimiento al compromiso del ELN de no hacer alianzas con otros grupos armados ilegales.



Por su parte el negociador en la mesa, senador Iván Cepeda, calificó de "histórico" el paso asumido por el ELN de frenar los secuestros.



Por su parte el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, sostuvo que la extensión del cese al fuego entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN.



“La Defensoría del pueblo ha manifestado, lo que también hemos advertido en el Congreso de la República, y es que el ELN no tiene voluntad de paz. De hecho, durante 2023 los grupos armados con los que el Gobierno Nacional adelanta diálogos fueron responsables de cerca 236 acciones violatorias de los Derechos Humanos”, indicó.

Los Acuerdos



Con la extensión del cese al fuego bilateral se incluyeron además: No utilizar menores de edad en el conflicto. No afectar ninguna misión médica nacional o internacional, ni de entidades que atienden emergencias. No hacer alianzas con otros grupos y luchar contra el paramilitarismo.



Participación Sociedad



Las partes pactaron reactivar los procesos de participación de la sociedad civil que para ellas es fundamental en estos diálogos y entra en una nueva etapa que son encuentros nacionales, buscando que las comunidades digan como quieren participar en estas conversaciones para poder lograr verdaderas transformaciones territoriales.



Comunicaciones



Ese acuerdo es para para construir lazos de confianza más sólidos entre las partes para que la información sea constructiva en el proceso de paz.



Acuerdo Fondo Multidonante



Buscará apoyar las actividades propias de este proceso de paz, lo coordinará Naciones Unidas, países garantes y otros donantes que ayuden y se sumen a este fondo.



Acuerdo sobre lucha al paramilitarismo



Las partes superaron algunas situaciones de crisis presentadas por esta situación y se busca establecer nuevos acuerdos que permita fortalecer aún más este proceso de paz.