Estas son las ocho ciudades de Colombia están en el top de las más violentas del mundo

La tasa de asesinatos en estas ciudades, con más de 300 mil habitantes, supera el 50 %. En una de las ciudades se registraron más de 1,100 homicidios durante el 2023.

Desde el 2008, la organización mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal publica una lista de las 50 ciudades de más de 300 mil habitantes con las tasas de homicidio más elevadas del mundo. Cartagena aparece en el listado de 2023.

Con una tasa de 37.52 homicidios, la capital de Bolívar aparece en el puesto 42 del ranking, superada por las ciudades colombianas Buenaventura, Sincelejo, Cali y Santa Marta. Las otras tres que le siguen son Cúcuta, Palmira y Barranquilla.

En Colombia, la estimaciones de población son las del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y los datos sobre homicidios son del documento “Información preliminar de lesiones fatales de causa externa en Colombia. Enero a diciembre de 2023” del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Así lo da a conocer la organización al revelar que Cartagena y su área metropolitana registraron 488 homicidios durante el 2023.

Mientras que Cúcuta y su área metropolitana registró 369 homicidios el año pasado, lo que representó una tasa de 36,57% respecto al poco más del millón de habitantes que aproximadamente tiene.

Buenaventura, Sincelejo y Cali fueron las tres ciudades colombianas que se ubicaron antes de Cúcuta, en las casillas 24, 25 y 29, con tasas de 50,94%, 50,65% y 45,86%.

Otras cuatro urbes de Colombia hacen parte del informe: Santa Marta A.M., en el puesto 38 y una tasa de 39,62%; Cartagena A.M., en el lugar 42 y una tasa de asesinatos de 37,52%; Palmira, en la casilla 44 y una tasa de 35,14%; y Barranquilla A.M., en el puesto 49 y una tasa de homicidios de 31,99%.

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, México alberga 16 de las 50 ciudades con las tasas de homicidio más altas del mundo, destacando Colima, que por segundo año consecutivo lideró la tabla, Obregón, Zamora, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas y Juárez.