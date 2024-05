La extraña muerte de un joven en un salón de una universidad: fue hallado por un vigilante

Muchas preguntas rodean la muerte de este aplicado estudiante.

La comunidad de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) se encuentra de luto tras el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de Norffer Giovany Araque Piza, un estudiante de 21 años, en uno de los salones de clases de la institución. Las directivas de las UTS decidieron suspender la jornada académica de este miércoles 22 de mayo y declarar un día de luto en honor al fallecido.

El hallazgo ocurrió a las 11:20 a. m. del martes, 21 de mayo, cuando un vigilante de la institución encontró a Araque Piza, estudiante del cuarto semestre de Topografía, en un salón del cuarto piso del edificio B.

Puede leer: Revelan video de los últimos minutos de vida de Omar Geles jugando tenis

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se encargó de la recolección de pruebas en el lugar y del traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga, donde se determinarán las causas exactas de su muerte. Según Vanguardia, en el salón donde fue encontrado, los investigadores hallaron elementos que podrían esclarecer las circunstancias del deceso.

Además: Mujer se quitó la vida pero minutos antes llamó a su ex: esto le dijo

Omar Lengerke Pérez, rector de la institución señaló la importancia de esperar los resultados de las autoridades competentes para entender las causas del deceso del joven, quien era natural de Cúcuta, Norte de Santander: "Su partida, al igual que a ustedes, me sorprendió y me llena de dudas; su cuerpo fue encontrado en una de nuestras aulas. También desconozco qué pasó y las circunstancias que llevaron a su muerte; les corresponderá a las autoridades forenses determinarlo. El único hecho irrefutable es que Norffer Giovany ya no estará con nosotros", expresó el rector.

Anoche, en memoria de Araque Piza, sus compañeros de estudio realizaron una vigilia a la luz de velas en la entrada de las UTS, rindiendo homenaje a su vida y lamentando su pronta partida. Las investigaciones continúan mientras la comunidad educativa espera respuestas sobre esta trágica pérdida.