“Es una injusticia”, Fenalco por cierre de la DIAN a piqueteadero doña segunda

Este viernes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizó la acción para cerrar un total de 19 establecimientos de comercio en Bogotá, en las localidades de Bosa, Mártires, Barrios Unidos, Kennedy, Cedritos y en el Aeropuerto Internacional El Dorado, luego de determinar el incumplimiento del requerimiento de la factura electrónica.



Uno de los comercios afectados fue el reconocido piqueteadero de doña segunda, ubicado en el doce de octubre, el cual con los años se ha vuelto un lugar reconocido para los bogotanos para comer todo tipo de fritangas como la morcilla, chicharrón, chunchullo y otras variedades.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco expresó su solidaridad a doña segunda por el cierre de su tradicional comercio y expresando “solidaridad con Doña Segunda, quien solo merece respeto y un trato digno”.

Cabal aseguró que es necesario una reforma que evite que quienes aún no adoptan o están en proceso de implementación de la factura electrónica no sean perseguidos y sancionados, ya que “La ausencia de la factura electrónica no puede ser vista ni tratada como evasión”.

“La proporcionalidad es indispensable al momento de imponer cualquier sanción administrativa. Una persona de la tercera edad, que genera empleo y paga impuestos, merece un trato digno, como miles de colombianos que luchan día a día por sacar adelante a su familia”, señaló.

Finalmente, calificó el hecho como una “injusticia” y pidió que esta decisión “sirva para que el negocio de Doña Segunda tenga más reconocimiento y más clientes”.

Con lágrimas en los ojos, Doña Segunda, quien ya es de la tercera edad, habló ante los medios asegurando que es una persona que no le ha hecho nada malo a nadie y no ha evadido ningún impuesto.

“Me causa mucho dolor, yo no estoy evadiendo impuestos, no le estoy haciendo mal al gobierno, no le estoy quitando nada a nadie. Eso no lo hace ni siquiera una persona que le haga mal a la gente. Muy injusto y tenemos 14 personas a nuestro cargo y al cerrar no se les puede pagar”, dijo.

Diversas personalidades de la política colombiana rechazaron el hecho ocurrido con una persona que ya es adulta mayor.

“La regla general es la persecución a la gente buena y a la que genera empleo. El gobierno Petro premia a los delincuentes de la Primera Línea y persigue al piqueteadero de Doña Segunda. Quien produce es sancionado. Quién delinque es premiado”, aseguró el concejal Daniel Briceño.