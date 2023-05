El futbolista muy recordado por su paso en el Deportes Tolima obtuvo una gran victoria en el campo personal.



“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que realizas cada día”, publicó el futbolista colombiano Yimmi Chará en su cuenta de Twitter, acompañado de una foto en la que sostiene un diploma que lo acredita como arquitecto.

Chará demostró que no solamente es habilidoso a la hora de enfrentar a sus rivales en el terreno de huego, sino que posee el impulso que lo empuja hacia el desarrollo personal.

El jugador que actualmente pertenece al Portland Timbers de la MLS, aprovechó los momentos que no le dedicaba a su equipo e ingresó a una importante universidad de los Estados Unidos.

Chará lleva jugando tres años en este país, y aprovechando los intervalos de tiempo que permite la MLS, se inscribió en la Atlantic International University de Hawai, en su centro de enseñanza a distancia y hoy, después de apostarle a una carrera profesional universitarias, a sus 32 años, Yimmi Chará se tituló de arquitecto.

El volante colombiano llegó a territorio norteamericano en 2020, luego de pasos significativos por equipos del país y el exterior. Dentro de su recorrido futbolístico, se destacan sus apariciones con el Deportes Tolima, Monterrey, Atlético Nacional, Dorados de Sinaloa, Junior, Atlético Mineiro.

¿Volverá a jugar en Colombia?

Yimmi Chará tiene contrato con los Timbers hasta junio de este año, y en el caso de renovar este, será agente libre, por lo existe una alta posibilidad de que el futbolista aterrice en el fútbol colombiano, pues a finales de 2022, el jugador manifestó la posibilidad de retornar al país, asegurando tener una deuda con un cuadro del rentado nacional.

Esta confesión la realizó en el programa Balón Dividido de Espn, donde expresó: “En el Tolima estuve cuatro años, en Atlético Nacional solo estuve por seis meses y en Junior un año, son circunstancias diferentes y en los tres equipos me hicieron sentir en casa, cómodo y vivo agradecido con ellos, porque me dieron su apoyo en momentos complicados de mi carrera y me da tranquilidad y orgullo el haber salido siempre de la manera como se salió”.

En esta conversaciones señaló que le gustaría regresar a Nacional, “porque no pude jugar la Libertadores y quedé con ese sinsabor, pero con los tres equipos estoy muy agradecido”, sostuvo Chará.

Dato:

Yimmi es hermano de Diego Chará, volante que salió en 2011 del país luego de su paso por el cuadro ‘Vinotinto y oro’, para aterrizar también en la MLS.

MÁS NOTICIAS

Los 'Pijaos' tendrán una última para salvar el semestre

Ibaguereño, campeón de suramericano de Karate: el apoyo familiar ha sido fundamental