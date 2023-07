Tolimense sobresalió en Maratón de Aspen

Contenido Exclusivo

Fue el segundo mejor latino en la competencia.

Aunque desde hace varios años se retiró del deporte competitivo, el ibaguereño Juan Manuel Quintero Lozano todavía tiene mucho para dar. Y así lo demostró en la reciente Maratón de Aspen, en los Estados Unidos.

Si bien es cierto no consiguió subirse al podio, debido a que su vida ahora gira en torno a otros objetivos personales en la tierra del ‘Tío Sam’, su registro lo llevó a ser el segundo mejor latino en la carrera.

“Tenía grandes expectativas, a pesar de que ahora no me dedico por completo al deporte. Cuando supe de esta carrera, me preparé durante tres meses con mucha convicción, en los tiempos que puedo tener libres, toda vez que yo trabajo”, refirió el ex competidor de triatlón.

“Yo vivo en Dillon, Colorado. Siempre busco eventos que se desarrollen no muy lejos. Por eso fui a Aspen. Me quedaba a dos horas y media de distancia. Lo hice, con la mirada puesta en poder clasificar a la Maratón de Boston, una de las más famosas del Mundo.

Para haberme quedado con el cupo, necesitaba un registro mínimo de tres horas exactas. Sin embargo, en Aspen hice tres horas, un minuto y 35 segundos. Quedé cerca, y eso me dio moral”.

El deportista sostuvo que “en Colombia no logré esa marca. Obviamente estoy muy lejos de los atletas top, como por ejemplo Jeisson Suárez, quien es del Tolima. Pero es mi mejor registro personal, y logré ubicarme en el puesto 11 de la general y destacarme entre los latinoamericanos.

En Aspen no se puede correr tan fácil, ya que uno está sobre los 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar”.

Quintero Lozano sostuvo que “ahora lo que se viene es una carrera el 8 de octubre. Es también una maratón. Desde ya me voy a preparar, con el objetivo de reducir aún más el tiempo”.

