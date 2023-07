Deportista tolimense subió al podio en Mundial de Savate

Contenido Exclusivo

Mauricio Díaz se colgó la medalla de bronce en la cita orbital.

Muy conforme con su presentación se sintió el deportista tolimense, Mauricio Díaz, luego de adjudicarse el tercer lugar en el Mundial de Savate que se disputó el fin de semana en Croacia.

Cabe resaltar que el atleta de la ‘Tierra Firme’ se ganó el derecho de asistir al certamen orbital, luego de su exitosa participación en el Campeonato Nacional de la especialidad, desarrollado en Bogotá.

“Desde que terminó ese torneo empecé mi preparación para el Mundial, en la Liga de Savate del Tolima. La concentración fue a conciencia, buscando el sostenimiento del peso, y los cortes necesarios para cada fase de entrenamiento”, comentó el deportista ‘Pijao’.

También contó que “el inicio de esta aventura fue una odisea. Por temas que se nos salían de las manos, los colombianos que viajamos, lo tuvimos que hacer el mismo día del pesaje. Esto, por culpa de un avión que no logró despegar.

A nosotros nos indicaron desde Croacia, los organizadores del Mundial, que nos esperarían hasta la medianoche. Sin embargo, solamente pudimos aterrizar allá como a las 4 de la mañana”.

Así las cosas, ‘Mauro’ refirió que, junto con sus compañeros, “nos sentimos perdidos al comienzo. En el hotel solamente logramos dormir tres horas, y pues teníamos la duda de si podíamos comer o no, ya que no nos pudieron pesar previo a los combates. Hasta ese instante no habíamos comido, ni desayunado, tras un muy largo viaje.

Optamos por ir al coliseo dispuesto para las peleas, y afortunadamente nos pesaron poco antes de las 9 de la mañana. Lastimosamente no alcanzamos a tener recuperación luego del vuelo, ya que media hora después teníamos que subir al ring”.

Al momento de la acción, relató Díaz que “yo solamente pude estar en dos peleas. Superé la primera, pero en la siguiente me lesioné. Sufrí un desgarro de bíceps distal. Aun así, me metí en las semifinales.

Los médicos me recomendaron retirarme, pero no lo hice, pues me había costado mucho poder llegar hasta allá. En esa instancia me tocó el campeón de Francia, y pues nada, intenté darlo todo, pero fue muy difícil pelear con un solo brazo”.

Para el competidor ibaguereño resultó claro que “la falla fue no haber tenido por lo menos 24 horas de recuperación del viaje. Llegamos todos con una desventaja, y en un Mundial eso marca grandes diferencias.

Lo que me deja feliz es que no estamos lejos de montarnos en el primer lugar del podio. Tenemos las condiciones. Eso quedó claro. Nos quedó la satisfacción de representar a Colombia dignamente”.

Sobre la delegación, ‘Mauro’ resumió que “se sumaron dos medallas de bronce, y una de plata, ganada por la antioqueña Sara Rojas. Mi compañero Francisco, quien es del Tolima, también sufrió una lesión, en un dedo del pie”.

En su regreso al País, el atleta de alto rendimiento dijo que “me enfocaré primero que todo en la recuperación de la lesión. Cuando esté bien, retomaré los entrenamientos en savate, y también en artes marciales mixtas.

Para finalizar, sostuvo que “es importante darle las gracias a quienes me ayudaron, como lo fueron la Liga de Savate del Tolima y la Federación Colombiana, así como a mis amigos. Créanme que lo dejé todo en el cuadrilátero.

Confío en que los entes gubernamentales reconozcan esta medalla, y me puedan dar todo su respaldo, ya que siempre que compito, lo hago representando los colores Vinotinto y Oro”.

