Parque Deportivo albergará Nacional de Ultimate

Las competencias se cumplirán del 19 al 21 de agosto.

A través de su jefatura de prensa, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación, Imdri, informó que “la propuesta ‘Ibagué Ciudad Deportiva’ sigue siendo parte fundamental de la actual administración; por tal razón, se recibió la notificación de la Federación Colombiana de Disco Volador, para ser sede de un nuevo certamen nacional.

Se trata de “el Torneo de Ultimate, categoría junior, que recibirá cerca de 800 deportistas en las instalaciones del Parque Deportivo, donde se adecuará el Estadio Alterno para dicho certamen. De igual forma, las canchas sintéticas uno y dos de la misma unidad, estarán dispuestas para cada uno de los encuentros desde el 19 hasta el 21 de agosto”.

Ana Rodríguez, presidente de la entidad rectora de la disciplina, manifestó que “tendremos en la ciudad deportistas de 10 regionales. Las categorías que estarán en competencia serán las Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Buscamos visibilizar aún más nuestro deporte y con el apoyo de los ibaguereños lo haremos”.

Finalmente, el Imdri destacó que “la Federación Colombiana de Disco Volador, junto a las entidades locales, siguen fortaleciendo los nuevos procesos; por tal razón, hoy se puede contar con varios clubes deportivos que tienen la documentación requerida para participar en este tipo de eventos nacionales”.