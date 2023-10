El exdelantero colombiano Iván René Valenciano fue arrestado en Florida, Estados Unidos, bajo cargos de haber conducido en estado de embriaguez.

De acuerdo con información de las autoridades del condado de Broward, el 'Bombardero' resultó detenido por tres cargos relacionados con no estar en un estado "normal" o "funcional", sino bajo los efectos de las drogas o el alcohol.

El primero de los cargos fue conducir bajo la influencia - 'DUI, Driving under the Influence' - del alcohol o las drogas. La autoridad policial de Weston, Florida, indicó que se trata de una "first offense", es decir, es la primera vez que Valenciano comete esa falta.

El segundo cargo es un DUI "with damage to property or another person". O sea, un daño a la propiedad ajena o a alguna persona, producto de la conducción en estado de alicoramiento o bajo los efectos de las drogas.

Por último, al exfutbolista de 51 años se le endilga "Careles Driving", manejar de manera descuidada. Por los tres cargos, el 30 de octubre las autoridades lo detuvieron a las 12 de la madrugada.

Valenciano estaba en Estados Unidos apoyando a jóvenes que querían dedicarse al fútbol.

De acuerdo con el diario El Espectador, el North Broward County Detention Center confirmó que 'el Bombardero' fue liberado este martes. No es claro aún si los cargos por los que fue detenido se presentarán para dar paso a un proceso judicial formal.