El equipo barranquillero se llevó la victoria en su encuentro contra el Independiente Medellín, en un partido aguerrido y definitivo por la liga BetPlay 2023.

Por su lado, Carlos Bacca, uno de los exponentes con mejor desempeño en esta temporada no pudo ocultar su profunda felicidad al llegar a una final casi agónica de la manera en la que Junior lo hizo.

En una entrevista con Win Sports, el futbolista recordó que había perdido a su madre hace algunos meses, siendo este uno de los golpes más duros en su vida. "¡Esto es por ti, mi vieja, te amo!", expresó Bacca mientras se emocionaba y recordaba el deseo de su madre de verlo jugar y triunfar con este equipo. Aunque ella ya no está en la tierra para presenciarlo, él siente que desde el cielo está feliz por él.

Puede leer: Viralizan casa de Ibagué donde vivió ‘Brenda’ de ‘Las Muñecas de la Mafia’: es sensación

Además, el jugador compartió detalles íntimos de su experiencia, destacando los momentos difíciles, las lesiones y su cercano retiro. La victoria del Junior se convirtió en un momento emotivo y significativo para Carlos Bacca, quien, además de celebrar el título, rindió un sentido homenaje a la mujer que siempre lo inspiró a seguir y no rendirse.

Fue tan emotivo el momento, que los periodistas que se encontraban realizando su labor, no pudieron evitar conmoverse con su dolor y lloraron con él.

Finalmente, el futbolista cerró la entrevista confesó que este era el primer día que lloraba por ella y por tal motivo no podía contener tantas emociones encontradas. Felicidad por haber derrotado al otro equipo, pero destrozado de saber que la mujer de su vida ya no está.

🏆 “Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, Carlos Bacca, jugador de Junior.#JUNIORCAMPEÓNxWIN pic.twitter.com/fKK5tFmpCV