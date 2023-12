Con la derrota de Chelsea 2-1 en su visita al Wolverhampton, cerró la fecha 18 de la Premier League, la cual tuvo el sábado el duelo por el liderato entre Liverpool y Arsenal.

El partido en el Molineux Stadium mostró un juego entretenido en los últimos minutos, pues aunque en el 90+2 'Los Lobos' ampliaron ventaja, Nkunku marcó a los 90+6 y de esta manera su equipo se fue con toda por el empate, pues habían dado 11 minutos de adición.

Por supuesto, los contraataques también quisieron ser aprovechados por los locales, que por poco celebran el tercero.

En otros marcadores de la fecha navideña en Inglaterra, el jueves empataron a un gol Crystal Palace y Brighton; el viernes también hubo 1-1 entre Aston Villa y Sheffield.

La jornada del sábado dejó la victoria de West Ham 2-0 sobre Manchester United; Fulham perdió en casa 2-0 ante Burnley; Luton Town ganó por la mínima diferencia ante Newcastle; Nottingham Forest, con un jugador menos caypi en su casa por 2-3 ante Bournemouth y Tottenham venció 2-1 al Everton y el empate a un gol entre Liverpool y Arsenal, que vio al colombiano Luis Díaz salir lesionado.

Debido al mundial de clubes, en el que Manchester City es el nuevo campeón mundial tras golear 4-0 al brasileño Fluminense, su partido ante Brentford fue pospuesto.

Luego de esta jornada el líder es Arsenal con 40 puntos, uno mas que Liverpool y Aston Villa, el cuarto es Tottenham con 36 unidades y a falta de su juego, marcha Quinto el Manchester City con 34 unidades.

Próxima fecha

La Premier League no descansa y la fecha 19 iniciará este martes desde las 7:30 hora colombiana con Newcastle Vs Nottingham; sobre las 10 a.m. Sheffiel Vs, Luton y Bournemouth Vs Fulham; a las 12:30 se enfrentan Burnley y Liverpool y a las 3 p.m. Manchester United y Aston Villa.

El miércoles, desde las 2:30 se medirán Brentford y Wolverhamptom, así como Chelsea y Crystal Palace; a las 3:15 se verán las caras Everton y Manchester City.

El jueves a las 2:30 p.m. jugarán Brighton contra Tottenham y cierra a las 3:15 Arsenal ante West Ham.