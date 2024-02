Sobre las 12:30 del mediodía el equipo colombiano que buscará la clasificación al Grupo Mundial I de la Copa Davis de tenis encarará su primer partido ante Luxemburgo; en la convocatoria, aunque estuvo el tolimense Johan Rodríguez, no fue escogido por el capitán Alejandro Falla para disputar alguno de los encuentros de Play-offs.

El sorteo oficial, cumplido en el Salón Arrayanes del Club Bellavista Colsubsidio, mostró las 'cartas' con las que Colombia buscará la clasificación, siendo Nicolás Mejía el primero en defender los colores patrios y lo hará ante Chris Rodesch; será la primera vez que ambos jugadores se enfrenten, al igual que el segundo partido entre Adrià Soriano y Alex Knaff.

“Va a ser un partido complicado, jugar en Bogotá contra buenos sacadores siempre da un extra de dificultad; pero a medida que han pasado las Copa Davis he aprendido a manejar los tiempos, la presión y jugar en Bogotá siempre es especial. Hay que salir y ser un león en esa cancha, competir a muerte y dejar la sangre para sacar la victoria para Colombia”, comentó Mejía que jugará su octava confrontación en este evento.

Los partidos clasificatorios continuarán mañana desde las 11 a.m., con el partido de dobles, Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez se medirán ante Alex Knaff y Chris Rodesch y, de ser necesario, continuará la jornada con los sencillos entre Nicolás Mejía vs Alex Knaff y Adrià Soriano vs Chris Rodesch.

“Obviamente siempre hay presión en esta competencia, la sentí cuando era jugador y también sucede al ser el capitán. Sin embargo, venimos trabajando bien con los jugadores, hemos establecido un plan para afrontar esta serie y solo queremos pensar en la victoria al finalizar esta confrontación”, aseguró Alejandro Falla.

De ganar Colombia, en esta, una de la 12 series de Play-offs que se disputarán esta semana, clasificará a la ronda de Grupo Mundial I en septiembre del presente año; de llegar a perder descenderá al Grupo Mundial II. El nacido en Melgar, Johan Rodríguez, continuará su preparación, pues esta fue su primera convocatoria, la primera, además de un tolimense, y así volver a una convocatoria y esta vez representar al País.