La primera jornada de la clasificación al Grupo Mundial I de la Copa Davis tuvo un mal inicio para los colombianos, pues los dos primeros ante Luxemburgo fueron perdidos; en la convocatoria, aunque estuvo el tolimense Johan Rodríguez, no fue escogido por el capitán Alejandro Falla para disputar alguno de los encuentros de Play-offs.

Nicolás Mejía fue el primero en defender los colores patrios, lo hizo ante Chris Rodesch, era la primera vez que ambos jugadores se enfrentaban, y eso lo hizo saber Mejía antes del encuentro en Bogotá, en el Club Bellavista Colsubsidio.

La contienda tuvo por momentos buenas acciones del colombiano que disputaba su octava confrontación en Copa Davis, pero al final y luego de una hora y 50 minutos de juego, cayó en dos reñidos sets por 6-7 y 6-3.

En la tarde le tocó el turno a Adrià Soriano, quien también se citaba por primera vez ante Alex Knaff, y fue necesario decidir el punto en tres sets.

El primer parcial se lo llevó el de Luxemburgo por 6-4, en el segundo set el colombiano fue superior y venció 6-2, pero en el definitivo volvió a tomar nivel Alex Knaff y con un 6-4 se quedó con el segundo punto del día.

Los partidos clasificatorios continuarán mañana desde las 11 a.m., con el partido de dobles, Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez se medirán ante Alex Knaff y Chris Rodesch, si gana Colombia continuará la jornada con los sencillos entre Nicolás Mejía vs Alex Knaff y, si es necesario, Adrià Soriano vs Chris Rodesch.

El nacido en Melgar, Johan Rodríguez quien por primera vez fue convocado a una Copa Davis continuará su preparación, pues esta vez no le asignaron un partido para representar al País.

Si este sábado la suerte cambia, Colombia, que disputa una de las 12 series de Play-offs que de esta semana, clasificará a la ronda de Grupo Mundial I en septiembre del presente año; de a perder descenderá al Grupo Mundial II.