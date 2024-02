Colombia hizo lo que parecía imposible, pues luego de haber perdido el viernes los primeros dos puntos ante Luxemburgo, la jornada del sábado fue histórica, pues desde hace 50 años no remontaba un 2-0 para clasificarse a la ronda de Grupo Mundial I que se disputará en septiembre.

Los debutantes, quienes en sus respectivas entrevistas se sentían tristes por lo ocurrido en la primera jornada, supieron aprovechar el juego de dobles que enfrentó a Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez con los luxemburgueses y ganarlo 6-3, 6-7 y 6-1.

El cuarto juego, en el Club Bellavista Colsubsidio de Bogotá, tuvo a Nicolás Mejía, quien no había tenido un buen juego el viernes, aprovechó un poco el cansando de Alex Knaff, quien acababa de jugar dobles y lo venció en una hora y 24 minutos por 6-2 y 6-3.

De esta manera Colombia prolongó su vida en los Play-offs de Copa Davis y el 'cafetero' Adrià Soriano logró sacar adelante sus games para dejar el primer parcial 6-3 y tomar confianza y cerrar el partido y darle la clasificación.

Este parcial lo tuvo difícil, pues Rodesch empató a seis el set para irse al Tie Brake con el que Soriano se quedó con un 7-5 y poner a celebrar a los asistentes.

Soriano, debutante en Copa Davis quien saltó de emoción en la última jugada indicó: "Qué más puedo pedir, este equipo confiando, un gran publico con apoyo y que creyeron en la remontada. Esta será la primera de muchas, creer, confiar. Ayer (viernes) sabía que debía ser mas agresivo, se intentó y hoy salió".

Antes, Nicolás Mejía quien había empatado la serie dijo: "No saben cómo estaba, tuve una llamada con el entrenador casi hasta medianoche, estaba llorando porque ayer le había quedado mal al País. Puede ser un poco tarde, pero vamos 2 a 2; dijimos que íbamos a darlo todo, tenemos unas ganas gigantes, no estaré en el mejor momento, pero esta camiseta la amo, me hago matar por ella; necesitaba una victoria como esta y espero valga la pena, nos lo merecemos. Johan (Rodríguez), Alejandro (Falla), somos una familia".

El capitán del equipo colombiano, Alejandro Falla, dijo: "Que emoción estaba complicado remontar la serie, lo logramos".

De esta manera se clasifica colombia al Grupo Mundial I de Copa Davis, con debutantes, pues el tolimense Johan Rodríguez, quien estuvo convocado, pero no alcanzó a jugar, también hace parte de esta historia.