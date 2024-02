Un sábado espectacular, es el que ha tenido Colombia en la segunda jornada de Copa Davis, pues a pesar de que el viernes perdió los dos partidos ante Luxemburgo, sobre el mediodía Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez ganaron el primer punto para Colombia y hace poco Nicolás Mejía empató las acciones.

Y el cuarto partido no pudo ser mejor para Colombia, en el Club Bellavista Colsubsidio de Bogotá, Nicolás Mejía, que ayer no estuvo en su mejor tarde, aprovechó un poco el cansando de Alex Knaff para vencerlo en una hora y 24 minutos en dos sets, 6-2 y 6-3.

"No saben cómo estaba, tuve una llamada con el entrenador casi hasta medianoche, estaba llorando porque ayer le había quedado mal al País. Puede ser un poco tarde, pero vamos 2 a 2; dijimos que íbamos a darlo todo, tenemos unas ganas gigantes, no estaré en el mejor momento, pero esta camiseta la amo, me hago matar por ella; necesitaba una victoria como esta y espero valga la pena, nos lo merecemos. Johan (Rodríguez), Alejandro (Falla), somos una familia", dijo Nicolás Mejía al empatar la serie.

En instantes será el turno a Adrià Soriano para desempatar esta serie de Play-offs que clasificará al ganadora a la ronda de Grupo Mundial I de Copa Davis.