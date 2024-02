El capitán de la Selección Colombia le dice adiós a otro club y a su paso por Suramérica.

El Club Sao Paulo y James Rodríguez llegaron a un acuerdo para la rescisión de su contrato, que estaba hasta junio de 2025, y de esta manera queda como agente libre para buscar un nuevo equipo y continuar su carrera deportiva.



Imformación de medios de Brasil, como Globo Esporte, informó que fue el mismo colombiano quien solicitó quedar libre tras seis meses en el equipo paulista.

Al término del encuentro del miércoles en el que Sao Paulo venció 3-0 a Água Santa, sin la presencia de James, el entrenador Thiago Carpini indicó: “Técnicamente sabemos lo que representa para el fútbol, lo que representa. Entendamos los procesos, pero ahora no me compete decir nada más que no fue una decisión técnica, no fue una decisión del club. Fue decisión del mismo atleta”.

James no hizo parte de la final de la Supercopa que ganó su equipo ante Palmeiras.

De momento se especula que James volvería al fútbol europeo, al Besiktas de Turquía, pero también lo vinculan con la MLS, con el Real Salt Lake, equipo del estado Utah.