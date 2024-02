Un nuevo capítulo, similar a los que hace unos años sucedía con Gabriel Camargo Salamanca y el Municipio por el tema de alquiler del estadio estaría por escribirse, y esta vez por las palabras del concejal Giovanni Martínez, quien buscar modificar el Acuerdo respecto al arrendamiento al club.

En diálogo con el cabildante explicó los motivos que tiene para modificar el Acuerdo 019 de 2016 acerca del préstamo del estadio Manuel Murillo Toro al Deportes Tolima y los pagos que, según el concejal, le dejan déficit al Municipio por lo que de verdad cuesta mantener el escenario.

El cabildante recordó que en la actualidad el Club Deportes Tolima, como empresa privada, solamente le paga al Imdri, por partido, dos salarios y el 6 % de la boletería vendida.

“Ellos (Club), exigen luz, agua, grama, pero sostener todo eso le vale al municipio cada año mil millones de pesos. Nosotros como pueblo le sostenemos para que ellos, como empresa privada, sí vendan jugadores; lo que pido es que paguen lo justo.

“Vamos a buscar en el Acuerdo la manera de modificarlo, y como concejal y vocero del pueblo lo haré. Hoy, le pedí al gerente del Imdri los informes de cuánto es el mantenimiento real del estadio y lo que ha pagado el Deportes Tolima; tienen que pagar lo justo”, aseveró Giovanni Martínez.

El Concejal del partido Centro Democrático comparó recibos del año pasado y recalcó que por ningún lado hay ganancia para el Municipio y enfatizó en que no pagan lo justo y tampoco permiten que se alquile el escenario a ninguno más.

“Cómo el Tolima no va a tener para pagar lo que consume, si no tuviera no compraría ni pagaría jugadores. Yo pido es que paguen lo que consumen, no más”, repitió el cabildante.

Según las cifras entregadas por Martínez, el Imdri estaría pagando mensualmente alrededor de 15 millones de pesos en electricidad; en agua unos dos millones de pesos; se pagan cinco empleados para el mantenimiento y la microniveladora saldría por unos $700 millones al año.

El Concejal hizo una comparación con Bogotá, donde alguna vez ofició Tolima como local e indicó que el la capital de la República cobran nueve millones de pesos por partido, más el 12 % de la venta de boletería y la electricidad se paga por hora consumida.

Finalmente, el concejal indicó que es sabedor de que el Deportes Tolima puede generar turismo y otro tipo de economía, pero que no por eso, “nosotros, el pueblo, tengamos que pagarle el mantenimiento al club, y si los hinchas se me vienen encima, yo fui elegido por el pueblo para defender los intereses del pueblo, y solamente pido que el Tolima pague lo justo, porque el equipo solamente lleva el nombre del Departamento, es una empresa privada que ni comparte las ganancias que tiene”, concluyó Martínez.