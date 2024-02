“Son equipos que llevan años haciendo lo mismo y defienden bien”, González

Dicen que el trabajo defensivo también es fútbol, y eso lo mostró Bucaramanga en Ibagué que hizo su negocio, pero generó un partido aburridor para la afición.

Atlético Bucaramanga se fue satisfecho por el trabajo defensivo hecho en Ibagué, así lo demostró el entrenador Rafael Dudamel durante la rueda de prensa al final del encuentro en el que su equipo empató sin goles y bloqueó ciertos ataques del Deportes Tolima.

Entretanto, el técnico David González, como lo había indicado en la previa del juego, volvió a repetir sus palabras sobre el partido que plantearía su rival, y esto se ve en la tabla de posiciones donde aparecen con cuatro empates en ocho partidos.

“Un partido que sabíamos como se iba a presentar, un equipo que sabe defenderse con muchos jugadores, difícil entrarle, que hay que tener mucha paciencia y aprovechar cualquier espacio; también es concentración defensiva porque teniendo el control una pérdida puede quedar uno descompensado.

“Me quedo con el esfuerzo que se hace, nos hubiera encantado ganar, poder generar un poco más de oportunidades de gol. Este tipo de partidos no solamente complica a Tolima, es una estructura 5, 4, 1, difícil para cualquier equipo”, indicó González.

El estratega Pijao resaltó que trabaja a diario para romper estos esquemas, y así como en algunas ocasiones el balón entra, en otras ni una jugada de posible penal sale y siempre está en la búsqueda de soluciones.

“Son situaciones que uno trabaja, se hacen situaciones de ruptura, desmarques, fijaciones, buscar espaldas, a veces salen, otras el rival las defiende. Siempre será difícil cuando hablas de Equidad o Bucaramanga, son equipos que llevan años haciendo lo mismo y defienden bien.

El delantero

Con la salida de Diego Herazo para el fútbol argentino y la lesión de Lucas González, quedó Brayan Gil como 9 del equipo, su reemplazo fue bien ejecutado por Facundo Boné, pero la afición pide un delantero goleador que pueda sustituir estas bajas.

Por un lado, algunos piden al canterano Jeinner Fuentes, quien en su debut en abril del año pasado marcó un gol de cabeza, otros una contratación, y sobre esta prioridad David González indicó que continúa en la búsqueda de otro hombre gol.

“He escuchado que hay que darle oportunidad a los canteranos, pero recién los tenemos, el semestre pasado no había.

“Hablan de Fuentes, pero no está listo, viene de una lesión larga, lleva una semana entrenando y no me parece justo tirarlo a la 'guerra' para que digan, 'tanto que hablaron de él'. Una semana de entrenamiento no es suficiente. Exploraremos qué acción tomar porque necesitamos rebajar carga de minutos a Gil”, aseveró González.

Tres puntos que se escapan de Ibagué, no por mal trabajo del Deportes Tolima sino por el planteamiento del rival, que en esta ocasión no hubo la fortuna del autogol, como sucedió en otros partidos, pues tampoco se logró en la vía del penal cuando Guzmán tomó el balón, pero el VAR echó para atrás la decisión de Ararat.

17 puntos en ocho juegos, los tolimenses siguen en la parte más alta de la tabla, un punto por encima del Pereira y ahora planear el juego de este lunes a las 8:20 p.m. ante el Deportivo Cali.