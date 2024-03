El colorido en el coliseo mayor del Parque Deportivo se vio durante la inauguración del Interligas de Fútbol de Salón y la alegría la ofreció Tolima con su victoria.

La Selección Tolima de Fútbol de Salón que compite en el XXXV Torneo Nacional Interligas de Fútbol de Salón Sub-17 venció a su similar de Caquetá 2-0, luego de la inauguración de estas justas y que durante todo el día los asistentes al coliseo La Fe en Dios disfrutaron las goleadas.

Una a una ingresaron las 18 delegaciones, más la comisión arbitral, acompañadas con la música de fondo y, en el caso del Tolima, acompañados del 'Indio Pijao'.

Luego de los actos de protocolo habló el presidente de la Liga de Fútbol de Salón del Tolima, Alfonso Ospina Luna, quien agradeció esta oportunidad de tener un nacional de esta disciplina, pues esto hace parte de lo que será en abril el Suramericano.

“Tenía este sueño desde que vi los render y doy gracias a Dios porque le regalamos a mi ciudad un torneo nacional. Le mostramos a Colombia que Ibagué es destino deporte y está para grades eventos con los mejores escenarios y hemos demostrado que tenemos toda la capacidad”, indicó Ospina Luna.

A su turno, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, Cristóbal Estupiñán, hizo una petición especial a los jugadores y resaltó el trabajo de las autoridades para tener 18 delegaciones en competencia.

“Hay talento y queda uno contento, son más de 200 jugadores y solamente 12 van a estar en el Mundial en Paraguay que será del 19 al 27 de mayo. Por eso quiero que se comprometan y den lo mejor de sí en el terreno, con goles, juego limpio.

“Ustedes son el cambio generacional que tendrá la categoría y en sus pies está todo el trabajo, el esfuerzo y con orgullo representen a sus departamentos para tener un bonito evento y que el mejor alce la copa el domingo”, indicó Cristóbal Estupiñán.

El partido

Tolima venció al actual campeón del torneo, a Caqueta, por lo que fue un inicio importante y esto lo resaltó el gerente del Imdri, Sebastián Perdomo, quien se mostró satisfecho con esta primera fecha y el resultado obtenido.

“Finalizamos con éxito la primera fecha del Nacional Interligas con victoria de Tolima, y por eso invitamos a toda la comunidad ibaguereña a que nos sigan acompañando durante esta semana y que sigan acompañando a nuestro equipo tolimense en este gran torneo”, contó,

Los goles de la victoria llegaron por medio de Juan Amaya y Kevin Vélez y también se agradeció el trabajo del portero y el capitán Michael Torres quien habló al término del encuentro.

“Estamos felices porque, primero Caquetá el año pasado fue campeón y Dios nos dio para debutar contra ellos y se vio todo el proceso que hicimos; les ganamos y eso es muy importante, y también a nuestras familias que se esforzaron para ayudarnos a venir al torneo”, dijo Michael Aguilar.

La Selección vuelve esta noche a las 8 para enfrentar a Huila en un clásico del Tolima Grande y con las esperanzas de la victoria y pasar al grupo de los mejores 12 combinados y aspirar a la final.

Partidos hoy

Desde las 12 del mediodía y hasta las 8 p.m. Habrá partidos, el primero será Bolívar ante Caldas, luego Antioquia Vs. Boyacá, Nariño Vs. Cauca, Caquetá Vs. Risaralda, Quindío Vs Santander, Bogotá Vs Magdalena, Cundinamarca Vs. Casanare, Meta Vs Cesar y cierran Tolima Vs Huila.