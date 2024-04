“La nuestra debe ser la fiesta folclórica más importante de Latinoamérica”: gobernadora

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, asistió al lanzamiento del Festival Folclórico Colombiano en su versión 50.



Lanzamiento del Festival

En el discurso de lanzamiento de la imagen y la programación de la versión 50 del Festival Folclórico Colombiano, la mandataria dijo que es hora de llevarlo a escenarios distintos con el uso de las tecnologías, de la información, de la comunicación y de la inteligencia artificial para innovar.

“Que estos 50 años sean el comienzo para repensar nuestro festival y convertirlo en el más importante, no sólo de Colombia, de Latinoamérica”. Con estas frases pronunciadas en la Sala Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Mayiz, invitó a los ibaguereños y tolimenses a pensar en las nuevas expresiones y maneras que a futuro podría tener el Festival Folclórico Colombiano.

Leer: 41 municipios del Tolima declarados en alerta naranja y roja por posibles deslizamientos

“Estos 50 años deben ser el comienzo de los procesos disruptivos del Festival Folclórico colombiano, de nuevas maneras de presentarlo, de otros lugares a los cuales debemos llevarlo, de escenarios distintos y del uso a las tecnologías, de la información y la comunicación, de la inteligencia artificial para innovar también en el Festival Folclórico”, detalló la mandataria de los tolimenses.

Luego, dijo a los asistentes al lanzamiento de la imagen y la programación de la versión 50 del festival: “La nuestra no solamente debe ser la fiesta folclórica colombiana más importante, reconocida y representativa de nuestro país, sino de toda Latinoamérica. Hacia allá es que nosotros debemos apostarle en los próximos años. Este debe ser el Festival Folclórico que se innova, que se piensa, que avanza hacia el futuro, sin perder la tradición y sin perder la esencia. Ese sí es nuestro reto y no puede quedarnos grande”, pronosticó la mandataria.

Le puede interesar: Los alcaldes del Tolima sellaron el significativo ‘Pacto Tapa Roja’

Seguidamente, Adriana Matiz invitó a no temerle al cambio porque “nuestro festival, como toda creación humana, cambia, muta, se adapta y crece, sin perder su raíz, pero comprendiendo que también los gustos cambian y que existe una amalgama cultural cada día más diversa, que no le da miedo a la gente, que no le da miedo integrarse ni adoptar nuevas expresiones y maneras modernas de presentarlas a Colombia y al mundo”.

También, la gobernadora del Tolima reflexionó sobre todo lo que significa el Festival Folclórico Colombiano como símbolo de identidad de los tolimenses: “El Festival no sólo son grupos folclóricos, no sólo son danzas, matachines, marimondas, trajes, agrupaciones musicales. El Festival Folclórico es vida, es color, es alegría, es esperanza. Esa es la esencia real del Festival. Por eso no nos da pena lucir el traje típico nuestro con orgullo, ni admirar el de otras regiones del país y del mundo, porque sabemos que son símbolos de identidad, es un traje, es nuestro traje, nuestra piel, es nuestra idiosincrasia”.