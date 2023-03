“Peor precarización causaría la reforma laboral”, José Daniel López, presidente de Alianza In

A una semana de ser radicada la reforma laboral presentada por el Gobierno, las empresas relacionadas con nuevas tecnologías advierten de los riesgos que esta reforma tiene para los nuevos modelos de negocios, como los basados en plataformas digitales.



En diálogo con Colprensa, el presidente de Alianza In, José Daniel López, gremio que reúne a las principales empresas tecnológicas como Rappi, Uber, Didi, entre otras, explicó por qué la reforma de ser aprobada tal y como está, atenta contra el empleo de aproximadamente 80 mil repartidores, lo que a su parecer sería la peor forma de precarizar a miles de empleados que no tendrían cómo generar ingresos.

Pero no solo eso, sino que la reforma dejaría al borde de la extinción a las pequeñas y medianas empresas que se han valido de estas nuevas tecnologías.

¿Por qué para ustedes el trabajador digital no encaja en esta reforma laboral?

No es que no encaje en la reforma laboral, yo sí creo que la reforma laboral es una oportunidad para mejorar las condiciones de protección y de formalización de los repartidores, lo que no creemos es que la forma de hacerlo se ha a través de un contrato de trabajo con subordinación como propone el gobierno, por varias razones.

Primero a la mayoría de los repartidores no les interesa tener ni jefe ni subordinación ni horario. Una encuesta de Fedesarrollo del año 2020 - 2021 señaló que la principal razón por la que el 38 % de lo repartidores en Colombia trabajan como repartidor, por encima incluso de la del tema económico, es la posibilidad de disponer de su propio tiempo y un estudio del BID del año pasado le preguntó a un grupo de repartidores que tanto les importaba de 1 a 10 y el 89 % contestó que lo importaba 9 o le importaba 10.

Lo segundo es que hoy esta es una de las fuentes de autoempleo más importantes que tiene Colombia, si yo hoy decido trabajar como repartidor porque me quede sin empleo, porque quiero complementar mis ingresos bajo la aplicación, me registro y empiezo a trabajar hoy mismo y a generar ingresos para mi familia, si mañana la reforma los declara empleados, ya no voy a bajar la aplicación sino me tocara someterme a un proceso de selección competir por unas vacantes escasas y de pronto con suerte me consigo un trabajo con un salario mínimo, principalmente no encaja por esas dos razones.

¿Qué debería entonces tener la reforma para que se adapte a esta nueva era de la economía digital?

Nosotros no podemos usar la lógica del siglo XX para regular la realidad del mercado del siglo XXI. Nosotros no podemos meter a la fuerza en un cajón, una caja que no cabe dentro de ese cajón, porque entonces lo vamos a dañar y lo vamos a romper.

Nosotros estamos proponiendo que los repartidores se definan jurídicamente desde una tercera vía, en donde los repartidores tengan pleno acceso a salud y pensión con un pago en donde concurran los repartidores en el gasto con las empresas de las plataformas, estamos dispuestos a pagar el 100 % de los riesgos laborales cuando ganen un salario mínimo más al mes.

Y cuando ganen menos, porque hay unos que dedican muy pocas horas a este trabajo, se (cubriría) con un seguro de accidentes y responsabilidad civil.

Creemos que de esta manera protegemos a todos los repartidores, quedando incluidos en el sistema general de seguridad social, pero no ponemos en riesgo, el trabajo de ellos.

Hoy, otras cuentas y esto es lo más importante que quiero decir, es que de los 120 mil repartidores que hay hoy, 80 mil se quedarían sin trabajo si se aprueba la reforma tal y como está.

¿Qué va a pasar con las plataformas si se aprueba la reforma tal como está?

La consecuencia es que aquí vamos a perder todos, primero pierden los más de 80 mil repartidores que se quedarían sin trabajo, pierden los más de 75 mil comercios en su mayoría pequeñas y medianas empresas que venden sus productos a través de las plataformas de reparto.

Pierden también o perdemos los dos millones y medio de colombianos que compramos a través de esas plataformas y pierden también, las plataformas digitales que quedarían en un sistema diverso, las pequeñas y medianas quedarían prácticamente al borde de la extinción.

Se critica a las plataformas por hacer más precarias las condiciones de los trabajadores. ¿Qué estarían ustedes dispuestos a hacer para mejorar esas condiciones?

Justamente la propuesta que acabamos de presentar es el pago en concurrencia entre repartidores y empresas de la afiliación la salud y pensión, el pago del 100 % de los riesgos laborales de los repartidores cuando generen más de un salario mínimo y la cobertura para aquellos que ganen menos de eso, porque dedican menos tiempo (pero la idea es que) tengan seguro en contra de accidentes.

La peor forma de precarización de los repartidores es la que podría causar la reforma laboral dejando 80 mil de ellos sin ninguna clase de sustento.

En el caso de Rappi, el Ministerio ha sido claro en que hay una relación de dependencia laboral entre la plataforma y el repartidor. ¿Cómo proponen que la ley defina esa relación si no es un contrato de trabajo?

Es que definitivamente no es un contrato de trabajo por las razones que le exponía en la primera pregunta y lo que estamos proponiendo es una tercera vía, en donde los repartidores manteniendo su independencia, manteniendo su libertad de organizar su propio tiempo, también queden cubiertos en seguridad social bajo las condiciones escritas.

Si las aplicaciones tecnológicas en Colombia no tienen la capacidad financiera para contratar a término indefinido ¿cómo hacer esto una realidad en el mercado digital para no limitar el desarrollo tecnológico?

Es que el problema no es solamente la capacidad económica de las empresas, el problema es que la realidad de este modelo no es con contrato de trabajo, la realidad hoy en el terreno es que los repartidores trabajan desde la hora que quieren y hasta la hora que quieren, pueden conectarse hoy y no volver a conectar en dos meses, pueden conectarse durante 8 horas obvio, pueden conectarse durante 30 minutos que conectan donde quieren, toman los servicios que quieren acá, no hay ninguna clase de subordinación.

Luego, esto no es un tema que porque no nos alcanza, no les pagamos contrato de trabajo, es un tema de entender que es una realidad de trabajo distinta, en donde no existe subordinación y en donde existe absoluta libertad en el manejo del tiempo y por eso esto es una opción de trabajo tan importante para personas que tienen otro trabajo, para estudiantes que complementan esto con el estudio, para personas que les gusta trabajar, pero les gusta trabajar en su propio ritmo, ese es el tema de fondo.

¿Encuentran algo positivo en los cinco artículos que propone el Gobierno con relación al trabajo en plataformas digitales?

Nosotros reconocemos la voluntad del Gobierno de regular el trabajo digital y regular el trabajo en plataformas, también reconocemos que ha sido abierto al diálogo, pero en cuanto a los contenidos específicos de la reforma si tenemos unos desacuerdos de fondo.

Nosotros incluso antes de la radicación de la reforma tuvimos varias reuniones con la Ministra, con los Viceministros y con el equipo técnico, no las hemos vuelto a tener después de la radicación de la reforma, pero entendemos que es un camino largo y que hay voluntad de diálogo tanto del Gobierno como de nosotros.

¿Cómo están funcionando las Apps en otros países?

En el caso de Chile se reguló el trabajo en plataformas dejando la libertad para que empresas y trabajadores digitales pacten si quieren contrato de trabajo o tienen un vínculo independiente, en España en cambio se expidió un decreto llamado ley Raider en donde obligaron a todas las plataformas de reparto a convertir en empleados a los repartidores, la consecuencia fue que varias empresas salieron del mercado y más de 11 mil españoles se quedaron sin trabajo.

¿Puede funcionar el modelo chileno aquí en Colombia?

Yo creo que tenemos que entender las particularidades colombianas, entender la posición del Gobierno y del Congreso y llegar a una fórmula colombiana, no creo que ninguna fórmula extranjera aplique a cabalidad acá, pero pues hay lecciones muy claras que nos dejan tanto el modelo chileno como el español.

