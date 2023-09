El sector textil confección del Tolima está de ‘moda’

Contenido Exclusivo

Lo expuesto por el sector textil - confección durante la semana anterior en el marco de la feria Ibagué, Negocios y Moda, deja ver el gran potencial de la industria en el departamento. La gran apuesta se centra en hacer la transición de la maquila hacia los productos con valor agregado.



Durante los últimos años el sector textil - confección del Tolima ha demostrado avances bastante significativos en temas de transformación. Una muestra clara de esto, fue la puesta en escena de la versión 13 de la feria Ibagué, Negocios y Moda, IN&M, que exhibe el gran potencial de la región en el entorno del sistema moda y confección.

La feria IN&M contó con la participación de 80 expositores y una gran variedad de desfiles de moda que expusieron parte del talento tolimense, además, la feria propició una rueda de negocios con 300 oferentes de la región y 200 compradores.

Gran parte del camino emprendido por los empresarios del sector de la región, tiene su base en los procesos de asociatividad, los cuales han permitido el ‘resurgimiento’ de la industria textil del departamento.

Un espacio necesario

La secretaria de Desarrollo Económico del Tolima, Erika Ramos, sostuvo que la actual Administración Departamental ha apoyado durante el cuatrienio la realización de la feria, incluso durante la pandemia, se impulsó su desarrollo a través de foros virtuales.

Ramos resaltó que la inversión gubernamental para esta versión de la feria, estuvo por el orden de los $1.598 millones, recursos que contribuyeron a aspectos de asistencia técnica a los empresarios y a los procesos asociativos.

“Por primera vez en el marco de una feria IN&M, realizamos una inversión para entregar capital semilla”, destacó la funcionaria, manifestando que con el apoyo a los empresarios, durante la rueda de negocios, se esperan cerca de 600 citas transaccionales, entre presenciales y virtuales, y una proyección de ventas mayor a los $12 mil millones, las que se verían reflejadas durante los próximos meses del año, con su pico en la temporada de diciembre.

Procesos colaborativos

Para poder hablar del buen presente y el futuro exponencial del sector textil - confección tolimense, se debe hacer un recuento de las razones que hicieron posible esto.

El empresario y director ejecutivo de la Corporación Moda del Tolima (Cormoda) y la feria IN&M, Julio Mendoza, expuso que el proceso transformador del sector, tuvo su arranque en 2009, cuando se creó el Clúster Textil Confección ( Clúster Moda) y la feria Ibagué Maquila y Moda (actualmente IN&M), algo que ayudó a catapultar la creación de Cormoda, en 2012.

Mendoza señaló que luego de la floreciente situación del sector en la década de 1990, cuando en el departamento hacían presencia empresas representativas de la industria, el sistema textil de la región cayó en una profunda crisis que resultó en la caída de la industria a través de la liquidación de estas grandes empresas.

“Después de que las textileras se fueron del territorio, quedamos solos los confeccionistas, ‘los sobrevivientes’, que nos dedicamos a trabajar muy duro y planteamos un esquema de asociatividad, para que unidos, pudiéramos lanzar ideas, buscar aliados que nos apoyaran y lograr un camino de fortalecimiento y desarrollo para la industria de la confección y de la moda en general”, indicó Mendoza.

Maquila, el punto de partida

Por aquel 2009, tanto el alcalde de Ibagué y el gobernador del Tolima, se dieron a la tarea de trazar un plan de acción pensado en la rehabilitación de la industria de la moda en el departamento. A este proceso se sumó la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI), cuyo papel sigue siendo determinante en el impulso y potencialización del sector.

De aquella mesa de trabajo nace el Clúster Textil Confección, que sigue liderando la CCI y la feria Ibagué Maquila y Moda, nombre que se mantuvo hasta el 2015 y que hacía referencia a la transformación que se fue dando en el sistema moda.

El director de Cormoda acotó que en un estudio de caracterización sectorial implementado por Acopi en 2009, las cifras señalaron que en la ciudad había alrededor de 450 unidades productivas, en su mayoría talleres, micro, pequeñas y medianas empresas, y que estas se dedicaban en un 85 % a hacer maquila, “únicamente servicio de confección”.

Mendoza sostuvo que las apuestas de la industria apuntaban hacia esta clase de servicios, “se decidió trabajar con la maquila porque era nuestro fuerte. Las grandes marcas comenzaron a posar sus miradas en Ibagué, identificando a la ciudad como muy laboriosa en esta práctica y de muy buena calidad”, dijo el líder gremial.

Contribución al empleo en Ibagué

De acuerdo con estudios conjuntos de Cormoda y la Cámara de Comercio de Ibagué, se ha revelado que al interior de las unidades del sector que cuentan con registro mercantil en los códigos CIIU del sistema moda, que la evolución en temas de empleabilidad ha sido bastante favorable en el sector.

En el 2009 se hablaba de una cifra cercana a los 7 mil puestos de trabajo derivados de la confección, que crecieron a 12 mil hasta antes de la pandemia. No obstante, durante la emergencia de salud se destruyeron cerca de 2 mil empleos en la industria.

La reactivación económica impulsada durante el periodo 2021 - 2022, logró recuperar una buena porción de la mano de obra que se había perdido para el sector, por lo que con cifras no oficiales, se habla de 12 mil empleos directos en la actualidad.

Demuestra esto que la producción textil y confección, así como los complementos del sistema moda en general, impactan de manera positiva desde los ámbitos económico y social a la población ibaguereña.

Agregando valor

Sin desconocer la importancia que representa la maquila para el sistema moda de la ciudad y el departamento, las empresas comenzaron a optar por trascender en sus procesos productivos.

“La maquila nos volvió muy fuertes, pero nosotros queríamos avanzar, por esta razón, el sector se concentró en la generación de valor agregado a la cadena productiva, para empezar a subir peldaños en la escala de valor, pasando de ser netamente maquiladores a agregar el paquete completo, que es agregar la tela y los servicios complementarios que lleva la prenda”, apostilló Mendoza.

Fue así que con la intención de “venderle la marca al cliente, con el paquete completo”, las empresas más grandes del sector se inclinaron por diseñar y presentar la colección a los clientes.

Las marcas propias

Ese peldaño al que están aspirando llegar la gran mayoría de emprendimientos del sector en el Tolima, es al de la creación de sus marcas propias.

Sin embargo, cabe resaltar que esta figura no es desconocida para los empresarios de la región, ya que desde hace varios años existen marcas locales que gozan de reconocimiento a nivel nacional.

“Los jóvenes emprendedores y nuevos diseñadores, siguieron ese camino. Plantearon la estrategia de crear moda y posicionar marca”, señaló el director de Cormoda, y sumó: “Afortunadamente, ha habido continuidad en el proceso de transformación”.

Y es que la última encuesta que Cormoda realizó para medir las cifras del sector local (2022), arrojó que solamente un 45 % de las unidades productivas de la industria se dedicaban exclusivamente a los procesos maquiladores, significando que el 55 % de estas, buscan el impulso de la marca propia.

Una hilandería en la región

Sumado al legado que ha ido confeccionando la feria IN&M, “que se debe mantener”, el director de Cormoda adelantó los proyectos pensados a corto y mediano plazo, que seguirán añadiendo valor al sistema moda.

Mendoza habló de la creación de la hilandería con la que contaría la región, un proyecto que se encuentra en la fase de atracción a inversionistas, “que si se logra sacar adelante, se configuraría como la industria más grande del departamento en los últimos 15 años”, sostuvo el empresario.

Y es que en detalle, dicha hilandería que promueve la producción de hilos de algodón para tejer, involucra la materia prima producida también en el departamento. “ El impacto hacía al agro, como cadena productiva del sector textil - confección, es inmenso”, aseguró Mendoza.

Técnicos para el sector

El líder gremial dio detalles de un proyecto más cercano, la creación de la primera fábrica de entrenamiento y productividad en confección industrial, que se está forjando en alianza con Uniminuto.

La idea de este, es formar mano de obra calificada en diferentes oficios y actividades que requiere el sistema moda del Tolima.

Mendoza dejó ver que el sector carece de operarios de confección, pero también de técnicos de mantenimiento para las máquinas de coser, así como supervisores de planta y técnicos y tecnólogos en ingeniería de producción, entre otros.

En este sentido, el proyecto de formación técnica, serviría como respuesta a los requerimientos del sector en aras de hacerse cada vez más productivo.

“La demanda de mano de obra calificada para el sector textil - confección es bastante grande”. Julio Mendoza, director ejecutivo de Cormoda.

El efecto del arancel

El líder de Cormoda señaló que gracias al accionar del Gobierno Nacional en lo referente a los aranceles a las prendas de vestir importadas, hace que los importadores se encuentren agotando sus inventarios y ya están procediendo a surtirse con la producción nacional.

Mendoza sostuvo que el arancel de 40 % a estas prendas, el máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio, “es una medida que pretende un equilibrio justo frente a la importación de prendas que provienen de países que no sostienen Tratados de Libre Comercio (TLC) con Colombia”.

El directivo de Cormoda apuntó que estas prendas son adquiridas principalmente de los países asiáticos, donde se ha advertido en reiteradas ocasiones que las condiciones de producción son consideradas como ‘inhumanas’.

De acuerdo con el director ejecutivo de Cormoda, el Gobierno “ha entendido esta industria y esperamos que empiece a dar sus frutos de cara al segundo semestre de 2023, cuando se agoten los inventarios existentes de la importación. Muy buena parte de lo que se producía afuera, lo vamos a producir en Colombia”.

Reforma laboral

Sin embargo, con miras a seguir fortaleciendo el sistema moda, tanto del departamento como del país, Mendoza recalcó que si bien el sector aporta una gran cantidad de empleos formales, otra parte importante se ubica en la informalidad.

“Este sector no se escapa a la informalidad, hemos identificado sobre todo en los talleres satélites, que están en los barrios, no cuentan con la cobertura de seguridad social, algunos no tienen registro mercantil”, resaltó Mendoza.

En este sentido, los empresarios del sector muestran su preocupación con el planteamiento actual de la reforma laboral, ya que “si no se ha podido generar un buen nivel de formalización, cuando llegue la reforma laboral (como la plantea el Gobierno), va a ser más caótica la informalidad”.

Emprendimientos en la feria

La feria se configura como la plataforma de los productos que se originan en el Tolima y darlos a conocer al mercado nacional, pero con la mira también enfocada en el mercado internacional.

En el marco de la feria IN&M, se pudo apreciar la diversidad de las creaciones impulsadas desde el territorio. Dentro de la gama de expositores, destacaron proyectos de moda bastante llamativos, algunos de estos los hicieron por los materiales utilizados, por los motivos de sus emprendimientos y los procesos productivos.

Grandes ejemplos de valor agregado se vieron en IN&M, uno de estos fue Calü - Ro by Robinson, una marca familiar con una motivante historia de inclusión, puesto que los diseños gráficos exhibidos en sus productos, son creados por Robinson Rodríguez, quien convive con una discapacidad cognitiva pero con una capacidad de crear dibujos cargados de imaginación y emociones.

Datos:

De los 12 mil puestos de trabajo generados por la industria, el 85 % de estos pertenecen a madres cabeza de hogar.

El 94 % de las unidades productivas son micro y pequeñas empresas.

Durante la semana una delegación del Cluster Moda, a cargo de la CCI, participó en España de MoMad, la principal vitrina comercial del sur de Europa.

55 % de unidades productivas textiles de Ibagué, le apuestan a la creación de marcas propias.