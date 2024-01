Dólar abrió por debajo de los $4.000, se esperan decisiones de los bancos centrales

El precio del dólar abrió por debajo de $4.000 mientras los inversores se preparan para recibir actualizaciones sobre los bancos centrales y sus decisiones respecto a las tasas de interés.

La divisa inició la jornada con un precio promedio de $3.906.07, ubicándose $19,19 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, que para hoy está en $3,925.26. Hacia las 08:00 de la mañana, la moneda tuvo un máximo de $3,910 y un mínimo de $3,905.

Esta semana se llevarán a cabo varios acontecimientos importantes para el mercado, una decisión política de la Reserva Federal el miércoles, una del Banco de Inglaterra el jueves y las cifras de nóminas estadounidenses el viernes. Esto junto a los resultados empresariales de Apple Inc., Microsoft Corp. y la matriz de Google, Alphabet Inc.



Por otro lado, el euro cayó luego de la creciente especulación de que el Banco Central Europeo, BCE, podría empezar a recortar las tasas de interés en abril. Sin embargo, miembros del BCE han insistido en que se necesita claridad sobre los aumentos salariales para poder bajar los costes de endeudamiento. Como esos datos no estarán disponibles hasta finales de abril, junio sería el momento más probable para dar un primer paso, comentaron.



En Asia, las bolsas de la región subieron gracias al optimismo suscitado por las últimas medidas adoptadas por China para reforzar su mercado de valores. El regulador chino de valores declaró el fin de semana que a partir del lunes suspenderá el préstamo de determinadas acciones para ventas en corto.



¿Cómo están los precios del petróleo hoy?



Los precios del petróleo caen el lunes luego de que el sector inmobiliario chino recibiera otro golpe y después de los recientes ataques con drones contra las fuerzas estadounidenses en Jordania, que han aumentado la preocupación por la interrupción del suministro en Oriente Medio.

El crudo Brent apenas varió tras subir hasta 1,5% en las primeras operaciones asiáticas. El viernes cerró en su nivel más alto desde noviembre.



Un tribunal de Hong Kong ordenó el lunes la liquidación del gigante inmobiliario Evergrande Group, que ha sido entendida como una señal de profundización de la crisis del sector inmobiliario chino. Esta decisión ha golpeado la confianza sobre la demanda de crudo del mayor importador de petróleo del mundo.



Mientras tanto, crece el riesgo de que se agrave el conflicto en Oriente Medio. El fin de semana, militantes apoyados por Irán atacaron con drones a tropas estadounidenses en Jordania.