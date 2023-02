¿Cuáles son los alimentos que más consumimos los colombianos? Una radiografía sobre la comida

Gran parte de los recursos de los hogares en el país son destinados hacia la compra de alimentos. Para 2022, el gasto fue de más de $242 billones, sin embargo, una de las principales motivaciones que incidieron en la compra de alimentos, fue la necesidad.



Una de las principales cosas en las que los colombianos solemos gastar nuestros ingresos es en la alimentación. No obstante, y aunque parezca algo obvio a primera vista, la motivación principal de más de la tercera parte de los hogares del país para incurrir en este gasto, es la necesidad.

De acuerdo con el informe anual de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi, en alianza con la firma consultora Raddar, que estudió el comportamiento de los hábitos de compra y consumo de los hogares durante el 2022, más de una tercera parte de los nacionales invirtieron sus recursos, básicamente para sobrevivir.

Los productos más consumidos

Según lo registrado en el estudio de la Andi y Raddar, para el año anterior los hogares colombianos gastaron $242,5 billones en alimentos, el 39,25 % de sus ingresos familiares.

Los alimentos producidos por la industria que representaron un mayor gasto para estos hogares, fueron las carnes y los derivados cárnicos, productos que se llevaron el 7,38 % del gasto. Le siguieron la leche y los derivados lácteos, con el 3,67 % y los productos de panadería, que registraron el 1,93 % del gasto.

Entre estas categorías los colombianos gastaron más de $83 billones, demostrando que las familias del país buscan una dieta en la que el principal alimento es la proteína de origen animal.

Los motivos detrás de las compras

Sin embargo, los hogares colombianos, lejos de adquirir los productos que desean, optan por los les representan una mejor opción en relación de precios.

El factor que más impulsó la decisión de estas compras de alimentos, fue la necesidad. En el informe se destacó que el 36,67 % de las familias del país, se vieron movidos a adquirir la base para su alimentación, más que por gusto, por obligación.

Para el resto de los hogares, los motivos de compra de productos alimenticios se repartieron así: Por gusto, lo realizó el 17,13 %; por cuestiones de calidad, el 14,45 %; los hogares que compraron por costumbre, el 11,20 %; los que los hicieron por relación de precios, fueron el 8,56 %; un 7,81 % lo hizo por antojo, y finalmente, el 1,28 % por promoción.

Lugares de compra según las generaciones

En el informe de tendencias de consumo de alimentos en los hogares colombianos, se estudió, además de los motivos, los lugares a los que suelen recurrir los compradores de acuerdo a la generación a la que pertenecen.

Dentro de las personas con un rango de edad superior a los 55 años, el 43,6 % de estas se inclinó hacia las tiendas de barrio; el 27,9 % por los supermercados y el 13 % por las tiendas de descuento, o establecimientos de distribución minorista.

Para las personas entre los 40 y los 54 años, la distribución fue así: El 54,3 % escogieron comprar en las tiendas de barrio, el 21 % en supermercados y el 14% en las tiendas de descuento. Cifras similares a los compradores nacidos entre principios de la década de 1980 y mediados de la de 1990, quienes adquirieron sus alimentos en los mismos establecimientos en el siguiente orden: 57,9 %, tiendas de barrio; 19,1 %, en supermercados y 14 % en tiendas de descuento.

Para el caso de las personas menores de 25 años, quienes se enfocaron en alimentos varios, lo que representa gaseosas, dulces, snacks, entre otros, la tienda de barrio cobró una mayor relevancia que las generaciones anteriores, con un 71,6 %, y solo poco más del 20 % se inclinaron por supermercados (13,1 %) y tiendas de descuentos (7 %).

Las personas de generaciones mayores se concentraron en compras más relacionadas al hogar como cereales, lácteos y hortalizas.

Su majestad la tienda

Las tiendas de barrio se erigen como el canal para la comercialización de alimentos mejor posicionado entre todas las generaciones, sin embargo, lo que culturalmente les hace muy atractivas, es la representatividad de la figura del tendero dentro de la comunidad.

Alba Nubia Henao Ríos, ama de casa ibaguereña, detalló que en la generalidad de los hogares, las tiendas no son esa primera opción para realizar las compras de alimentos, ya que se encuentran por detrás de las plazas de mercado y los supermercados.

Sin embargo, una vez comienzan a escasear los productos en el hogar, recurrir a la tienda del barrio le resulta bastante viable. “Los alimentos cuestan más en las tiendas, pero una de las principales ventajas de comprar allí, es la posibilidad de que los tenderos fíen lo que se necesite para la casa”, indicó Alba Henao.

Otra de las ventajas que señaló la ama de casa, es la cercanía de las tiendas a los lugares de residencia, algo que le evita largos y constantes desplazamientos.

Una ubicación privilegiada

Paradójicamente, las plazas de mercado, lugares en los que se suelen encontrar los precios más bajos para los alimentos, fueron los lugares menos frecuentados por los consumidores.

Nancy Ocampo, comerciante de la plaza de mercado La 14, sostuvo que si bien los precios de las frutas y verduras se ven sometidos a constantes cambios, Ibagué cuenta con la ventaja de su ubicación y una vocación agrícola en parte de su territorio, algo que garantiza el abastecimiento alimentario de la ciudad.

“A nosotros nos llega mercado de varios lugares, no solo de Corabastos. Del Cañón nos llegan productos, de San Bernardo también”, aseguró Ocampo. Detallando además, que muchos de los productos provenientes del occidente del país, hacen su descarga en la ciudad.

La comerciante hizo un llamado a la ciudadanía para que se acerquen a las plazas de mercado a adquirir sus alimentos, “así apoyan a los campesinos y al comercio local”, concluyó.

Ingresos y consumo de alimentos en Ibagué

La situación de consumo para la ciudad, si bien se encuentra dentro del rango de cifras establecidas para el país, debe mirarse de manera diferente por causa de la anatomía del mercado laboral ibaguereño.

En el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) se determinó que el Índice de Precios al Consumidor en la categoría de Alimentos y bebidas no alcohólicas, fue del 26,19 %, muy cerca de la media del país.

No obstante, la ciudad registra que más de la mitad de sus ocupados no se encuentran vinculados laboralmente de manera formal, y no reciben salarios fijos.

De igual manera, de acuerdo con las estimaciones del Observatorio de Empleo del Tolima (OET), los ingresos laborales de la ciudad, indican que cerca del 50 % de los residentes reciben ingresos que se encuentran por debajo de lo establecido en el salario mínimo.

Además, según el OET, los hogares más pobres de la ciudad, tienden a gastar por arriba del 70 % de sus ingresos familiares para suplir su alimentación.

