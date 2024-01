El precio del dólar se acerca a los $4000 en Colombia

Los débiles datos económicos en China y la menor expectativa de que la Reserva Federal baje las tasas de interés en su reunión en marzo, están fortaleciendo al dólar a nivel mundial y lo está llevando hacia los $4.000 en Colombia.

La moneda estadounidense abrió la jornada de este miércoles con un precio promedio de $3.955,71, ubicándose $14,86 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy está en $3.940,85. Durante las primeras operaciones, la moneda fluctuó entre un precio mínimo de $3.955,00 y un máximo de $3.960,00.



El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense con otra cesta de seis monedas principales, alcanzó este miércoles su nivel más alto en un mes, mientras que la libra esterlina también subía por el aumento de la inflación británica.



"La incertidumbre permite que el dólar gane terreno en América Latina transversalmente. Se aparta de la franja de mínimos recientemente alcanzada producto del tono especulativo por el cual atravesaba el mercado durante el último trimestre de 2023, ante la posibilidad de conocer recortes en la tasa de interés del ente rector americano a comienzos de año", dijo Renato Campos, analista de mercado de Hantec Markets.



Campos agregó que "en Colombia se espera conocer el índice de producción industrial y las ventas minoristas, datos de los que se prevé una mejoría, pero aún en terreno contractivo, lo que podría aumentar la volatilidad y resiliencia que muestra el peso colombiano a lo largo de los últimos 24 meses".



Esta subida también se explicó a las declaraciones de Christopher Waller, de la Reserva Federal, en las que afirmaba que, aunque Estados Unidos se encuentra "a escasa distancia" del objetivo de inflación de 2% fijado por la Fed, ésta no debería precipitarse a la hora de recortar su tasa de interés de referencia hasta que no esté claro que la inflación se mantendrá baja.



Según la herramienta FedWatch de CME, consultada por la agencia Reuters, las expectativas del mercado de un recorte de las tasas en marzo se han reducido a 60%, frente a 75% que había en la sesión de ayer.



Movimiento del petróleo



El fortalecimiento del dólar también estaba afectando los precios del petróleo durante la mañana, que volvían a caer alrededor de 1% y siguen por debajo de los US$80.



Los futuros del petróleo crudo Brent, de referencia para Colombia, bajaban durante la mañana US$1,40, o 1,79%, a US$76,90 el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) perdía US$1,48, o 2,04%, a US$70,92 por barril.



De acuerdo con un análisis de Reuters, ni siquiera la tensión en el mar Rojo han servido para sostener al petróleo, pese a la creciente preocupación por la posibilidad de que los petroleros tengan que hacer una pausa o cambiar de ruta, lo que aumentaría los costos de transporte y ralentizaría las entregas.



En cambio, los petroleros están preocupados, también, por los débiles datos de China, el segundo mayor consumidor de crudo del mundo, lo que pone en entredicho las previsiones según las cuales la demanda china impulsará el crecimiento petrolero mundial en 2024.



"Los datos económicos no ponen fin a los vientos en contra sobre la demanda de crudo, ya que las perspectivas chinas para 2024 y 2025 siguen siendo sombrías. La industria petrolera respaldaba la idea de que, pese a una recuperación accidentada, la demanda petrolera china resistiría y alcanzaría probablemente niveles récord en 2024", dijo a Reuters Priyanka Sachdeva, de