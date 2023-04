Cinco claves para que le aprueben un préstamo: para pequeños negocios y microempresarios

Contar con un historial crediticio positivo, tener un RUT activo, enfocarse en un rubro poco riesgoso, contar con más de un año de experiencia y ser ordenado con la documentación facilita el acceso a un préstamo para potenciar los pequeños negocios.

Las microempresas son uno de los motores del desarrollo social y económico del país.

De acuerdo con cifras de la ONU para Colombia, estas organizaciones generan cerca del 80 % del empleo. Así lo confirman los gremios Acopi y Anif. Y gran parte del territorio colombiano se desarrolla desde lo social y lo económico, gracias a los emprendimientos que surgen en esos lugares.

Sin embargo, estos pequeños empresarios no la tienen nada fácil, pues encuentran una cantidad de obstáculos para acceder a créditos o préstamos financieros en la banca comercial y las instituciones tradicionales para seguir impulsando y potenciando sus negocios.

Acceso

De acuerdo con la encuesta de micronegocios ‘Emicron’ del Dane, solo el 9 % de los micronegocios en el país accede a crédito bancario.

Usualmente, la banca tradicional suele considerar que otorgar oportunidades financieras a este tipo de compañías es riesgoso, negando sus solicitudes de crédito, argumentando que no tienen amplia experiencia en el rubro, que no tienen los años suficientes con su negocio activo, no cuentan con un historial crediticio o están mal calificado en la Central de Riesgos.

Por lo anterior, este segmento no ve satisfechas sus necesidades financieras, impidiéndoles escalar o surtir sus negocios con insumos, materiales, productos que les permita incrementar sus venta o ampliar su ‘capacity’ de atención. Para ello compran activo fijo como cocinas, congeladores, equipos e incluso amplían su negocio como abrir otras sucursales o expandir el número de espacios para atender a más clientes, pero tienen como única opción recurrir al ‘gota a gota’, siendo su fuente de liquidez para crecer en sus negocios.

Como respuesta a lo anterior, la plataforma de soluciones financieras Wolet, que permite a las empresas realizar préstamos justos y rápidos sin necesidad de contar con una afiliación bancaria, entrega cinco recomendaciones para aumentar la probabilidad de aprobar préstamos confiables y seguros que solicitan las pymes.

1. Contar con un historial crediticio positivo

Tener reportes en centrales de riesgo como Datacrédito no es algo malo, en su historial crediticio quedan reflejados los reportes negativos y positivos de su trayectoria financiera.

Estos reportes positivos incluso le ayudan a que se le otorguen más préstamos y financiamientos. Aquí la clave es pagar a tiempo y no tener deudas exageradas.

Asimismo, leer siempre los términos y condiciones de cualquier compromiso financiero adquirido: tarjetas, créditos, financiamientos. Ese es el argumento para su salvación.

2. Ser formal, contar con un RUT activo

Al formalizar su trabajo permite contar un amplio portafolio de oportunidades para seguir fortaleciendo el emprendimiento, dando paso a mejores oportunidades de financiación.

Este proceso de inclusión económica le facilita a su empresa crecer, ser proveedor de otras empresas, llegar a otros mercados, obteniendo préstamos con mayor facilidad, así como participar en diferentes programas financieros.

Es importante resaltar cuáles prácticas inadecuadas de préstamo de nombre o NIT pueden llevar a la pérdida de dinero y clientes.

3. Dedicarse a un rubro que sea aceptado como poco riesgoso

El auge de los emprendimientos de base tecnológica en los últimos 10 años ha traído una ola de emprendedores exitosos.

Según el estudio Características de Emprendimientos Unicornios en América Latina, los más exitosos se caracterizan por ser disruptivos e innovadores, donde la mayoría pertenecen a las categorías de ‘software’, ‘fintech’ y comercio electrónico, donde el empleo de tecnología y medios digitales figuran como elementos claves en sus modelos de negocio.

Estas características hacen más prometedoras las empresas, generando mayor confianza para la solicitud de préstamos requeridos.

4. Tener al menos un año de experiencia en su negocio

De acuerdo con Confecámaras, al menos la mitad de las empresas nuevas fracasan en sus primeros cinco años de vida y tan solo en el primer año desaparecen entre 20 % y 30 % de ellas, siendo un panorama poco esperanzador para la aprobación de un préstamo.

Desde entonces, el índice aumenta 10 % cada año hasta completar cinco, denotando que en promedio la mitad de empresas nuevas, en su mayoría pequeñas, mueren en los primeros cinco años de vida.

5. Ser ordenado en sus finanzas y tener documentación de su negocio

El uso de sistemas de gestión documental les permite a las pymes que la información esté estructurada y centralizada, salvaguarda de los datos sensibles, financieros y confidenciales.

Asimismo, conservar las evidencias y justificaciones necesarias de cara al cumplimiento normativo y los requerimientos operativos, fiscales y legales a los que tienen que responder las pymes posibilita una vía mucho más rápida y directa para la gestión de sus derechos y tramitaciones de ayudas como préstamos.

Cómo se combatirá el ‘gota a gota’

El Gobierno nacional presentó esta semana la estrategia de inclusión financiera crediticia “Creo, un crédito para conocernos”.

Con esta busca frenar los préstamos informales y facilitar el acceso al crédito a millones de colombianos en sectores informales y microcomercios, que hoy en día encuentran barreras en la entrada a los productos y servicios del sistema financiero.

Para esto promoverá la colocación de un millón de operaciones de crédito. La iniciativa ofrecerá créditos de hasta $4 millones para los sectores productivos del agro y de hasta $2 millones para otros sectores como los negocios ambulantes, tenderos o recicladores, entre otros.

“Los negocios ambulantes, tenderos, recicladores y productores agropecuarios de bajos ingresos necesitan acceder a financiación y desarrollar capacidades financieras para hacer crecer sus negocios o proyectos productivos. Muchos de ellos están a merced del ‘gota a gota’. Por esta razón, buscamos ofrecer diferentes alternativas que se conviertan en la puerta de entrada al sistema financiero”, señaló Paola Arias, directora de Banca de las Oportunidades.

MÁS NOTICIAS:

Ibaguereña 'emberracada' se encadenó en agencia de viajes de reconocido Centro Comercial

‘Millos’ sale indignado con la Alcaldía de Ibagué, por notificar a Cataño en persona tras partido