Ibaguereña 'emberracada' se encadenó en agencia de viajes de reconocido Centro Comercial

Una mujer se encuentra encadenada en las instalaciones de una agencia de viajes del Centro Comercial la Quinta en voz de protesta por un dinero extraviado. Esto habría pasado

Un medio local, expuso una acalorada situación que se vive en un establecimiento comercial dedicado a la venta de tiquetes y planes de viajes en Ibagué. La empresa On Vacation se ha vuelto inmersa en una delicada situación que la pone en la mira de los clientes.

Hace algunas horas, una mujer, llegó a dicho lugar y se encadenó a la puerta del local con el ánimo de exigir la devolución de un dinero por concepto de unos tiquetes que nunca recibió. Por su parte, una funcionaria en conversación con dicho medio contó su versión de los hechos.

Según la trabajadora, la mujer en ningún momento ha consignado dinero a las cuentas que maneja On Vacation, por lo cual, no habría una constancia o factura que constate dicha transferencia. Sin embargo, ante esta situación, la afectada explica que si bien es cierto, no consignó a cuentas de la mencionada empresa, pero sí se entendió con una asesora que la atendió en las instalaciones de On Vacation. Frente a esto, la trabajadora explica que dicha asesora trabaja para muchas agencias de la Capital Musical por lo cual no sugiere que no es un tema que le concierne a la empresa señalada.

"En este momento, llega la señora aquí a On Vacation a hacer escándalo aquí dañando la imagen de nosotros por algo que no nos consignó a nuestras cuentas, no tiene sentido".

La indignada cliente aclaró que había hecho la compra de dos tiquetes con destino a Chile y nadie le responde ni por los tiquetes ni el dinero", "Los tiquetes valen $4.455.000". También se pudo conocer, que la mujer lleva encadenada desde tempranas horas de la mañana, según ella sin alimentos ni ninguna garantía de seguridad. Por el contrario, la empleada desmiente esta versión y afirma que ella sí comió y que ha estado sentada.

Acto seguido, la representante de la empresa le recordó a la mujer que la asesora con la que hizo la compra, ya le devolvió parte del dinero, sin embargo esto parece no ser suficiente para la mujer que señala que no se irá de ahí hasta que le devuelvan su dinero.

"Compré el tiquete desde el 10 de febrero y volaba el 17 de marzo hasta el 20 de abril, no hay plata y no hay tiquetes", "se lavan las manos, no tengo la culpa que contraten estafadores, me vendieron los tiquetes en estas instalaciones, por eso me vengo a encadenar porque en este lugar, yo compré".

DATO: Desde las 9:00 am lleva la mujer amarrada a la puerta de On Vacation.

