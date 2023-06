Ciudades dentro de ciudades: Edificaciones con impacto social

Roberto Moreno, por intermedio de Amarilo, la compañía que preside, se ha catapultado como uno de los mayores constructores de vivienda de Colombia. Desde hace algunos años incursionó en el mercado ibaguereño, trayendo un concepto urbanístico nuevo para la ciudad.



Roberto Moreno, presidente de la constructora Amarilo, con la ejecución por más de 30 años de sus proyectos en diferentes ciudades del país, se ha logrado configurar como uno de los constructores más destacados de Colombia.

Amarilo hace presencia en Ibagué con una serie de importantes proyectos de vivienda, y EL NUEVO DÍA conversó con Moreno para saber detalles de estos proyectos, pero a su vez, para conocer detalles más íntimos sobre la labor de impactar positivamente a distintas comunidades.

¿Cúal es la historia de la constructora Amarilo?

Yo fundé la empresa en enero de 1993. Cumplimos 30 años. Yo viví en los Estados Unidos 19 años y trabajé mucho tiempo allá en temas relacionados con la construcción.

Al regresar a Colombia, tenía en la mente hacer algo importante que le aportara al país, a través de proyectos que generarán impacto.

Así fue que empezamos a realizar proyectos de construcción, para luego continuar evolucionando, pues pasamos netamente de la comercialización de los proyectos a la estructuración, gerencia, construcción y venta de los mismos. Es decir, llevamos integralmente todo el proceso que conlleva construir grandes proyectos.

¿Cuál fue ese proyecto que impulsó a la constructora?

El punto de partida de la compañía se dio con la ejecución de dos grandes proyectos de vivienda de interés social en ciudad Tunal, en el sur de Bogotá.

Esta obra se construyó en unos terrenos que pertenecían al Banco Central Hipotecario (BCH)

Construímos dos conjuntos habitacionales, pero a partir de 1996 empezamos a expandirnos hacia otros segmentos del sector inmobiliario, y a construcciones de usos fuera de los residenciales, que han involucrado oficinas, centros comerciales, logísticos y empresariales.

¿Cómo adopta Amarilo el concepto de ‘ciudad dentro de la ciudad’?

Esta idea la empezamos con Ciudad Verde en Soacha, pero antes de esto, hicimos un gran proyecto urbanístico en Chía, llamado Hacienda Fontanar.

Al vivir tanto tiempo en Estados Unidos, en el sur de la Florida, me resultaba muy común ver las edificaciones en los suburbios y tenía la idea de hacer suburbios en Bogotá.

Apareció Chía como una oportunidad para desarrollar esta idea. Allí hicimos 1399 casas y un gran centro comercial, Fontanar.

Estas edificaciones eran para estratos 5 y 6, y me dije: Estamos llegando al tope de la pirámide de las familias colombianas, pero debemos llegar a la base de la misma, la cual está formada por cerca del 70 % de las familias del país.

Entonces, acogimos este concepto y quisimos replicarlo en varias ciudades.

Roberto Moreno, presidente de Amarilo, fundó hace más de 30 años la constructora./ Amarilo / EL NUEVO DÍA

¿Cómo se da el macroproyecto Ciudad Verde?

Cuando yo era presidente de la Junta Nacional de Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción), y hacía parte de la Junta de Cundinamarca, nació la Ley de macroproyectos, y a través de esa normativa, vimos la oportunidad de hacer algo diferente en Soacha, sobre todo para las familias de más bajos ingresos.

En este proyecto cuenta en su mayoría con viviendas VIS y VIP, para personas que ganan entre 0 y 4 salarios mínimos, pero a su vez, tiene colegio, centro de salud, jardín infantil, biblioteca, parques, ciclovías; mejor dicho, creamos un pedazo de ciudad en Soacha.

¿Cuál es el impacto pretendido con este modelo urbanístico?

Como lo digo reiteradamente: No es lo mismo un muchacho que nació en Ciudad Bolívar o en Cazucá, que cuando sale de su casa, resulta que no hay parques, ni vías, que si está lloviendo, se embarra hasta para llegar al colegio, que otro niño que habita espacios más adecuados.

El concepto de ‘ciudad dentro de la ciudad’, que adaptamos en Amarilo, permite a los muchachos la oportunidad de crecer en entornos agradables, que sueñen y que piensen diferente, que puedan tener esperanza, y sumado a una buena educación, tengan mejores oportunidades en la vida. Esa ha sido nuestra filosofía.

¿Con qué características cuenta el proyecto de Amarilo para Ibagué?

Para el caso de Ibagué, estamos en el desarrollo de Hacienda Santa Cruz. Los dueños de los terrenos nos buscaron desde hace más de ocho años y nos dispusimos a trabajar en cómo llevar este concepto a la ciudad.

Entonces nació este proyecto (Hacienda Santa Cruz), el cual se ubica en sitio privilegiado dentro de Ibagué. Y hemos tenido un reconocimiento importante por parte de los compradores.

Algo que vale la pena destacar, es que le hemos vendido a muchas familias de Ibagué que no habían encontrado una opción de vivienda como la que estamos ofreciendo.

La idea es hacer una pequeña ciudad, y junto a los dueños de la tierra, estamos buscando cómo generar una pieza urbanística bien armada.

¿Han encontrado trabas para este proyecto en la ciudad?

Desde que incursionamos en Ibagué, hemos trabajado con tres diferentes Administraciones Municipales, y hemos encontrado una gran disposición por parte de las mismas. Tenemos que trabajar, pero esto no se logra si no hay una alianza público - privada.

Creo que ese es un mensaje muy poderoso, no importa cuál administración, lo que tenemos que pensar es en el largo plazo de la ciudad.

¿Cuál es la presencia actual de Amarilo en Ibagué?

Hasta la fecha hemos realizado seis proyectos en Hacienda Santa Cruz, 3.192 viviendas de las cuales, más del 60 % se encuentran vendidas.

Ya hemos vendido, ya hemos entregado viviendas a las familias. Ahora tenemos el reto de traer los equipamientos y poder seguir aportando al buen desarrollo de esta pieza ciudad.

