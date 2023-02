Encuesta de Percepción Ciudadana 2022: 33 % de los ibaguereños opina que la corrupción aumentó

Contenido Exclusivo

A través de su informe anual, el programa Ibagué Cómo Vamos presentó los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2022. Temas como la prestación de servicios públicos y la gestión pública del alcalde Andrés Hurtado, fueron consultados.

Recientemente, el programa Ibagué Cómo Vamos, adscrito a la ‘Red de Ciudades Cómo Vamos’, emitió un informe con los resultados de la ‘Encuesta de Percepción Ciudadana 2022’, la cual condensa un gran conglomerado de opinión frente al punto de vista que tienen los ibaguereños respecto a tópicos que inciden en la calidad de vida.

Con un total de 1002 encuestas realizadas en las 13 comunas de Ibagué, los datos muestrales fueron ponderados por comuna, estrato socioeconómico, sexo y edad, con base a las proyecciones del Dane al 2022 y la información de estratificación del Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios.

Además, el procedimiento se llevó a cabo entre el 18 y 30 de noviembre del 2022, la cual tuvo como firma encuestadora a la Universidad de Ibagué.

A su vez, la actividad contó con el apoyo del alma máter, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Minuto de Dios, Avícola Triple A, Serviarroz, Cámara de Comercio de Ibagué, Comfenalco, EL NUEVO DÍA y la Fundación Corona.

Encuestas realizadas por comuna

Revisión a la gestión pública

Uno de los tópicos que aborda la encuesta de percepción trae a colación la perspectiva que tiene la ciudadanía frente al Palacio Municipal. Al preguntarle a los encuestados sobre qué temas debería de prestarle más atención la Alcaldía, se prioriza la salud, el empleo, educación y pobreza sobre las demás categorías.

Por otra parte, respecto a la favorabilidad de la imagen del alcalde Andrés Hurtado, un 52 % de los ciudadanos piensan que es desfavorable, un 22 % favorable, otro 7 % no lo conoce y un 19 % restante no tiene opinión al respecto.

Imagen de favorabilidad del alcalde Andrés Hurtado

Sobre cómo se percibe la gestión pública del burgomaestre, un 45 % de la población encuestada opina que es regular, un 38 % considera que es mala, y solo un 17 % la califica como buena. Causa curiosidad cómo en las comunas 2, 3 y 12 sobresale una mala calificación en esta rúbrica, mientras que obtuvo mejores resultados en las comunas 7, 11 y 13.

Frente a la percepción de corrupción en la gestión pública durante el último año, un 58 % de la ciudadanía piensa que sigue igual, otro 33 % considera que ha aumentado y un 9 % opina que disminuyó.

Por otra parte, frente a la favorabilidad de la imagen del Concejo Municipal un 42 % de los encuestados piensan que es desfavorable, un 13 % favorable, otro 23 % no lo conoce y el 22 % restante no tiene opinión al respecto.

Temas de prioridad para la Administración municipal

Entorno general

En relación con el entorno general, se plantean dos preguntas que trae a colación temas dentro de la encuesta que buscan conocer tanto ‘sensación’ como ‘apropiación’ del ibaguereño para con la ciudad.

En concreto, al preguntarle a la población encuestada cómo van las cosas en Ibagué, un 69 % respondió que van por mal camino, mientras el 31 % opina que van por buen camino.

Causa curiosidad cómo aumentó cerca de diez puntos porcentuales la percepción que tiene la ciudadanía de que las cosas van por mal camino, frente a la registrada en la Encuesta de Percepción Ciudadana del 2021 (EPC 2021).

No obstante, el 36 % de los encuestados aseguró sentirse muy orgulloso de Ibagué, un 32 % manifestó sentirse orgulloso solamente, un 21 % indicó no tomar postura, un 7 % se siente poco orgulloso y solo un 4 % no se siente nada orgulloso de la ciudad.

“¿Cómo siente que van las cosas en Ibagué?”

Economía, empleabilidad y emprendimiento

Durante el último año, la presión inflacionaria, sumado al encarecimiento del costo de producción de varias industrias a nivel local, regional y nacional; ocasionó que el bolsillo colombianos sufriera varios ‘golpes’ a sus ‘fiducias’.

En ese sentido, los ibaguereños encuestados valoran que la situación económica de los hogares ha empeorado mucho (7 %), ha empeorado algo (21 %), sigue igual (40 %), ha mejorado algo (27 %) y ha mejorado mucho (5 %). De esta categoría, cabe resaltar que la sensación de que la situación económica no ha cambiado, aumentó en un 10 % frente a las cifras registradas en la EPC 2021.

En temas de empleabilidad, al consultarle a la ciudadanía si piensa que en la ciudad es fácil conseguir trabajo, un 76 % de la población encuestada respondió estar en desacuerdo con la premisa, un 15 % ni a favor ni en contra, y tan solo un 9 % se mostró de acuerdo. A su vez, la sensación de malestar en esta categoría se concentra en las comunas 2, 6 y 12.

Y en cuanto a qué tan fácil resulta emprender en Ibagué, un 63 % de los encuestados considera que es difícil, un 21 % piensa que no es fácil ni difícil y un 16 % piensa que sí es fácil.

Oferta educativa y sector salud

En relación con la percepción que existe de la educación en la ciudad para los jóvenes entre 5 y 17 años, entre los encuestados prepondera que la mayoría asisten a establecimientos educativos públicos (77 %), frente a quienes asisten a colegios privados (20 %).

Entretanto, al preguntarle a los encuestados qué tan satisfechos están con la educación que reciben los jóvenes que asisten al plantel educativo, el 52 % señaló que está muy satisfecho, el 23 % satisfecho y el 15 % no toma postura. Solo un 10 % de los encuestados expresó sentirse insatisfecho o muy insatisfecho.

Satisfacción con el servicio educativo de Ibagué

Por otra parte, en referencia al manejo de la salud en Ibagué, un 94 % de la totalidad de los encuestados manifestó haber asistido a alguna entidad de servicios de salud.

Frente al nivel de satisfacción con la prestación del servicio de salud, el 57 % de los ciudadanos mostró sentirse satisfecho o muy satisfecho, el 25 % poco o muy insatisfecho, y el 18 % restante no toma postura.

Perspectiva sobre los servicios públicos

Esta categoría, está dividida en cada uno de los servicios públicos para los hogares ibaguereños y su respectivo nivel de satisfacción. Es de resaltar que en todos los servicios que fueron encuestados, prima la percepción de insatisfacción con su prestación.

Para el caso del agua, competencia del Ibal y acueductos comunitarios, se tiene que los ibaguereños se muestran divididos frente a la satisfacción con la prestación del servicio. De los encuestados, un 39 % mostró sentirse muy insatisfecho, un 12 % poco satisfecho, un 14 % no toma postura, un 25 % satisfechos, un 9 % muy satisfechos, y el 1 % de los encuestados no recibe el servicio.

Se concluye que, más de la mitad de los encuestados resolvió sentir algún tipo de insatisfacción con el servicio del agua, cifra que está 3,8 puntos porcentuales por arriba de los indicadores del EPC 2021. Además, la encuesta resalta que el malestar es más acentuado en las comunas 7, 8 y 13, sitios en donde más intermitencia hubo con el suministro de agua durante el 2022.

En relación con el servicio de alcantarillado, las cifras muestran especial relación con la percepción sobre el servicio de acueducto. De los encuestados, un 38 % indicó estar muy insatisfecho, un 12 % poco satisfecho, un 15 % no toma postura, un 23 % satisfechos, un 11 % muy satisfechos, y el 1 % de los encuestados no recibe el servicio.

38 % de los encuestados mostró insatisfacción con el servicio de alcantarillado.

En el caso del servicio de energía eléctrica, competencia de Celsia, el 41 % de los ibaguereños mostró mucha insatisfacción con la prestación del servicio, el 11 % poca satisfacción, 13 % no toma postura, un 27 % indicó estar satisfecho, y tan solo un 8 % expresó mucha satisfacción.

Frente al servicio de aseo y recolección de basuras, labor de Interaseo, un 43 % de los ibaguereños mostraron sentirse muy insatisfechos, un 10 % poco satisfechos, el 12 % no toma postura, un 28 % mostraron sentirse satisfechos y solo un 7 % expresaron estar muy satisfechos. El ‘malestar’ se acentúa en las comunas 1, 2 y 13 según muestran los resultados de la EPC.

En relación con la prestación el servicio de gas domiciliario, a cargo de Alcanos, la EPC evidencia que los ibaguereños en un 58 % se sienten muy insatisfechos con el servicio, un 3 % insatisfechos, un 6% no toma postura, un 26 % se siente satisfecho, un 2 % muy satisfecho y el 5 % restante no recibe servicio de gas en su hogar.

El servicio público en el que más insatisfacción mostraron los ibaguereños es el del gas domiciliario.

Por último, frente al servicio de internet, se tiene que un 32 % de los ibaguereños se mostraron insatisfechos, un 10 % poco satisfecho, un 16 % no toma postura, un 22 % expresó sentirse satisfecho, un 6 % muy satisfecho y el 14 % de los encuestados no recibe el servicio.

Nivel de satisfacción sobre los distintos servicios públicos de Ibagué

Infraestructura vial y movilidad

Uno de los debates más ‘resonados’ durante el último año, trae a colación el tema del estado de la malla vial y la movilidad que existe, a día de hoy, para la ciudadanía en sus diferentes comunas.

En relación con las vías de su barrio, el 59 % de los ibaguereños aseguraron estar insatisfechos, un 16 % no tomó postura, y un 25 % se mostró satisfecho con su estado actual. El malestar prevalece en las comunas 12, 8 y 10.

Para lo anterior, también es válido tener en cuenta los servicios de transporte que frecuentan los ibaguereños. Entre los encuestados, un 37 % indicó que se desplaza principalmente en buseta, en vehículos particulares un 42 % (en moto el 21 % y el carro el 21 %), en servicio de taxi un 10 %, a pie un 6 %, en transporte informal 2 %, en plataformas digitales un 2 % y solo un 1 % se desplaza en bicicleta.

Los ibaguereños perciben que los trayectos de movilidad se han hecho más largos

Así pues, la EPC consigna que, al preguntarle qué percepción tiene de sus trayectos cotidianos en el último año, el 73 % de los ibaguereños señalaron que les toma más tiempo, un 21 % indicaron que se ha mantenido igual, y solo un 6 % tiene la percepción de que conlleva menos tiempos desplazarse.

De lo anterior, cabe resaltar que la problemática de movilidad prevalece en las comunas 6, 7 y 9.

En los barrios, el 59 % de los encuestados señalaron estar muy insatisfechos.

Relación con el espacio público

Otra consulta de la EPC, trae a mención algunos aspectos que componen el paisaje urbanístico de la ciudad y su espacio público y su nivel de satisfacción con cada uno.

Por una parte, la encuesta arrojó que los ibaguereños se sienten insatisfechos principalmente con el servicio de baño público (73 %), las canecas en las calles (60 %) y el estado de las bancas (47 %).

Por otro lado, algunos ibaguereños mostraron mayor nivel de satisfacción frente a sus escenarios deportivos (44 %), los parques (43 %) y las plazas o plazoletas (36 %).

Los baños públicos, el aspecto más criticado por los ibaguereños en relación con el espacio público.

Seguridad, participación y justicia

En términos de seguridad, la EPC dividió las aristas de opinión, haciendo énfasis en barrios y la ciudad en general. Por una parte, el 26 % de los encuestados expresaron sentir algún nivel de inseguridad en su barrio, el 27 % no toma postura, y el 47 % de los encuestados refiere algún nivel de seguridad.

Por otro lado, frente a qué tan segura se siente la ciudadanía en Ibagué, la EPC arroja que el 8 % no se siente nada seguro, el 17 % algo inseguro, el 34 % no toma postura, el 30 % algo seguro y solo el 11 % muy seguro.

Entretanto, frente a qué entidades del Sistema Judicial comúnmente frecuentan los ibaguereños, se tiene que un 24 % solucionó el requerimiento por su lado, el 18 % no hizo nada por resolver el requerimiento, el 14 % fue a la Fiscalía, el 8 % a un juzgado y el 7 % a la Inspección de Policía.

Y frente a los problemas de comunidad, se tiene que la mayoría de los encuestados frecuenta a las Juntas de Acción Comunal o grupos de vecinos para resolverlos en un 31 %.

La percepción de seguridad sigue teniendo las opiniones divididas entre los ciudadanos de Ibagué.

