“La Paz Total es el disfraz para legalizar el narcotráfico”: Andrés Pastrana habló con El Nuevo Día

El nombre del expresidente Andrés Pastrana Arango vuelve a tomar fuerza en el ámbito de la política por sus cuestionamientos al gobierno de Gustavo Petro, al cual se le declara en oposición desde su partido Nueva Fuerza Democrática, claramente de centro - derecha.

El panorama nacional en el que gobierna un partido de izquierda y frente al cual el partido Conservador, en su concepto, estaría perdiendo sus valores ideológicos ante tanta “mermelada”, han impulsado a Andrés Pastrana Arango, quien fue presidente de Colombia durante 1998 - 2002, a tomar una posición crítica en torno a las actuaciones, decisiones y políticas del gobierno Petro.

Tras el recorrido que hizo por Ibagué, en la búsqueda de simpatizantes para su partido Nueva Fuerza Democrática, el exmandatario dialogó con esta redacción respecto a su percepción de Colombia y su relación con otros países, igualmente, de las decisiones que se gestan a nivel nacional y un panorama de la política en el Tolima.

- Por estos días está muy movida la agenda diplomática del país, Petro viajó a Estados Unidos, el Canciller ruso estuvo en Venezuela, Brasil y Cuba. Como gestor del ‘Plan Colombia’ ¿cómo ve las relaciones internacionales de Colombia ahora con un gobierno de izquierda?

Hablaba con un buen amigo mío, un expresidente que decía que de Rusia vienen de visitar a los hijos de Putin, que están en Brasil, Nicaragua, Venezuela, y esto llama la atención porque son los países más violadores de los derechos humanos.

Hay una narco dictadura en Venezuela, un narco dictador, el paisano Nicolás Maduro, el violador de los derechos humanos en Nicaragua y es lo que estamos viendo hoy en el caso de otros países de la región en temas que tienen que ver con el narcotráfico.

Yo veo a Colombia mal, porque aquí hicimos una campaña muy dura, el mundo nos acompañó en la lucha contra la droga, creamos el ‘Plan Colombia’, pasamos de ser un Estado fallido y si nos devolvemos a 1998, el presidente no tenía visa, el narcotráfico había comprado la presidencia de Colombia, estábamos descertificados en los Estados Unidos, nuestras fuerzas armadas y policía descertificadas en derechos humanos.

Yo lo pongo en palabras, sin Pastrana no hubiera habido Uribe, porque nosotros lo que hicimos fue consolidar unas fuerzas armadas como nunca antes, veníamos de El Billar, de Patascoy, de Las Delicias, de los peores actos del gobierno de Samper, y con el Plan Colombia pasamos de 180 mil hectáreas (ha) a 40 mil.

Es ahí donde me pregunto: ¿la guerra la íbamos ganando o perdiendo? Si Santos hubiera continuado hubiéramos acabado precisamente con el negocio, hoy pasamos de 40 mil (ha) con Santos, a cerca de 300 mil y mire dónde vamos, hoy Colombia es un mar de coca.

¿A qué se debe la carta que le envió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden?

No entiendo por qué Joe Biden recibió al presidente Petro, ya que es la antítesis de lo que defendió, porque si hubo alguien que efectivamente colaboró con nosotros fue Biden como presidente del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos.

La primera vez que yo voy al Comité me dijo: “ustedes en Colombia son unos narcos, un país paramilitar, es invadido de cocaína, el mayor exportador de coca, unas fuerzas militares y de policías que no respetan los derechos humanos”, en fin, dije, hay que invitarlo a Cartagena y lo trajimos a Colombia y desde ahí se volvió el mejor aliado.

Entonces qué pasa, recibe a un presidente que es exactamente lo contrario a lo que él defendió. Biden defendió la fumigación, la radicación, el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, los planes sociales, todas estas cosas que representaban el Plan Colombia y hoy fíjese lo que está pasando.

Biden recibe a un presidente que ha propuesto la legalización de la cocaína, su partido ha ido a las cárceles a ofrecer la no extradición de los narcos, si uno revisa los proyectos que presenta el gobierno siempre hay un articulito que beneficia el narcotráfico, el mayor destructor del medio ambiente, porque esa es la farsa de Petro.

(Petro) sale a venderse como si fuera el gran protector del medio ambiente y ¿qué es lo que está defendiendo?: el narcotráfico.

Y el peor enemigo del medio ambiente es el narcotráfico. En los últimos 10 años se han destruido cerca de dos millones de hectáreas de selva húmeda y cada día se acerca más a la frontera agrícola, estos son los temas que defiende Petro.

Yo sostengo que los dos jefes de Petro son Juan Manual Santos en Colombia y el narco dictador Maduro en Venezuela. A mí explíqueme qué ha hecho seis veces Petro visitando a Maduro, ir a recibir órdenes, y siempre va (a Venezuela) antes de hacer los viajes internacionales como ahora a Estados Unidos.

Sofía Petro, la hija del presidente, cuestionó la carta que usted le envió a Joe Biden, y pone en tela de juicio lo que fue la erradicación de la coca durante su gobierno, al decir que lo único que se consiguió fue afectar la salud de las personas, ¿qué decir frente a eso?

Yo hablo es de lo que propone Petro, legalizar la cocaína, legalizar la coca. No propone fumigar sino legalizar, yo estoy en contra.

Petro dice que la coca daña el medio ambiente, para mí, reitero, que el mayor destructor del medio ambiente es la cocaína.

Para producir un kilo se necesita, urea, cemento, gasolina, amoniaco, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, cloruro de calcio, carbón activado, entre otros, todos estos precursores químicos van a nuestras selvas y ríos.

Solamente en 2021, de insumos en litros se utilizaron 332 millones y 70 millones de insumos sólidos y ¿a dónde fueron estos?, a contaminar nuestros ríos y bosques. Y si a esto se le suma que llevamos dos millones talados de selva húmeda, por cada hectárea de coca sembrada se destruye 1.5 hectáreas: ¿quién es el verdadero destructor del medio ambiente?.

Petro habla del glifosato, para el 2018 aunque las cifras no las han actualizado, se utilizaron casi 40 millones de litros de agroquímicos y cerca de 11 millones correspondían a glifosato, en ese mismo año la Policía, que es la encargada de la fumigación, utilizó 103 mil litros, es decir el 0.98 del total comercializado y utilizado en el país.

Entonces con qué creen que fumigan el arroz, la caña de azúcar y la palma de aceite, aquí no se puede jugar con esas mentiras. El presidente va a Naciones Unidas a decir que el mayor destructor del medio ambiente es el petróleo, y por eso es el gran defensor del medio ambiente, no, el gran defensor de la destrucción del medio ambiente es Petro, por estos datos que estoy dando.







Se aproxima una reunión de Petro con representantes opositores de Venezuela, ¿qué le dice eso cuando se supone que él es de la afinidad de Maduro?

El canciller Leyva y Petro quieren hacer una reunión de alto nivel para defender la democracia en Venezuela, pero allá no hay democracia, hay un narco dictador; ahí lo que están tratando de traer es una oposición que está entregada a Maduro.

A ver si van a invitar o le van a dar las garantías a María Corina Machado, para que salga de Venezuela, que la tienen perseguida, vamos a ver, o al alcalde Ledesma de Caracas, o Guiadó, pero básicamente a María Corina, que yo creo que será la próxima presidenta de Venezuela. Dos mujeres van a salvar América Latina, si gana Patricia Bullrich en Argentina y si gana María Corina en Venezuela.

Claramente lo que estamos viendo es que América Latina volvió a ser el patio de los Estados Unidos, que nos abandonaron, y ¿qué pasó? espacio que no ocupa se lo ocupan, eso es lo que está pasando.

Cuál es la preocupación americana hoy, ¿qué hace China metida en América Latina?, ¿qué hace Rusia en América Latina?, ¿qué hace Cuba en América Latina?, dejaron esos espacios y los están ocupando.

El tema del narcotráfico siempre ha sido fundamental en la relación entre Colombia y Estados Unidos, con un tema en boga hoy como la Paz Total, donde se supone que todos estos grupos ilegales que se han dedicado al narcotráfico pueden entrar en ese proceso, ¿cómo vislumbra esa relación entre ambos países?

Primero, la Paz Total es el disfraz para legalizar el narcotráfico; segundo, los mismos discursos de Petro diciendo que quiere legalizar la cocaína, que quiere legalizar la coca, que no quiere fumigar, que no quiere hacer las inversiones. Lo dice la Fiscalía, no se incautó en el primer mes de este año nada, que no se ha fumigado absolutamente nada, entonces claramente vemos que Petro es el aliado de ellos y eso es lo que está defendiendo hoy en día.

En las reformas hay artículos que quieren beneficiar a los narcotraficantes; la ley de sometimiento.

Me llama la atención que cuando alguien hace una denuncia sobre un bien de un narco resulta que tú te quedas con el 2.5 del bien que se denuncia y Petro está proponiendo el 6 % y cárcel de 6 a 8 años. El narcotráfico es un crimen transnacional, se rige por la convicción de Palermo, cómo se puede hacer un proceso con un grupo que está reconocido como criminal o de delitos transnacionales.

Aquí, el Presidente no puede decir que no va a haber nada contra los narcotraficantes, a él se le olvida que las circulares rojas las expide Interpol.

¿Por qué no viene Maduro a Colombia?: por la Interpol. Está acusado de violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, ese es el temor de Nicolás Maduro, que se lo lleven.

¿Con ese panorama avanzamos a una narco democracia?

Yo he dicho que, si legalizan la droga, si legalizan la cocaína, legalizan a las bandas, ¿para dónde vamos?: una narcocracia y esa es la pelea que no le vamos a dejar ganar a Gustavo Petro.

¿Usted cree que tarde o temprano Estados Unidos se va a tener que poner más serio con Colombia en el tema del narcotráfico?

Creo que sí, porque ahora viene un proceso electoral y los republicanos pueden empezar a asumir banderas distintas, hay que ver qué dicen senadores de La Florida, quienes sienten directamente estos temas y que pueden convertirse en política interna.

Cuando yo hablo con Bill Clinton por primera vez, me dice, “le voy a dar una sola recomendación, que el Plan Colombia sea bipartidista, no vaya a caer en la política interna de Estados Unidos, porque muere el Plan Colombia”, y cuando Santos lo llevó hacer política en un solo partido mató el Plan; entonces la importancia es que teníamos el respaldo de dos los dos partidos en EE.UU. y nunca entendí por qué lo acabaron.

Verdaderamente el enemigo de la patria es el Presidente de la República que quiere entregar a Colombia al narcotráfico y convertirla en una narcocracia, porque no está ejerciendo su labor como gobernante de Colombia.

Normalmente, ustedes los presidentes, han gozado su primer y segundo año de gobierno de un buen ‘romance’ con el Congreso. ¿Cómo analiza la relación del Gobierno con el parlamento?

Es que no tenía porqué darse, un día me comentó un amigo: “¿Petro, puede ganar en Colombia?”, yo le dije, puede que sí, puede que no, en política nada se sabe, pero vamos a tener una tranquilidad y es que los partidos Conservador, Liberal, Cambio radical van a estar del otro lado y van a ser un peso y contrapeso de gobierno de izquierda.

Las cosas buenas a Petro se las íbamos a respaldar y las malas a criticar y resultó que se vendieron. Hoy tenemos un partido Conservador corrupto, no hay un senador que haya tenido la dignidad de renunciar al partido por haberse entregado a Petro, no hay uno; están todos comprados, todos atemorizados del gobierno y no están ejerciendo lo que les corresponde como partido.

El directorio nacional Conservador entregó 175 años de historia en un minuto, y eso no es lo que queremos, los conservadores somos la antítesis de Petro, perfectamente hubiera podido ganar Petro y haber existido ese contrapeso; nunca nos imaginamos que se fueran a vender así.

¿Entonces esas críticas de los partidos a la reforma son para buscar más puestos o verdaderamente están interesados en que la reforma sea coherente?

El partido Conservador no propone el cambio de una coma, y el presidente del directorio se gana el baloto cada vez que va a la Presidencia, y cuando vuelve dice ‘sí, ya estamos más de acuerdo’.

Yo creía que había senadores y representantes conservadores que tenían dignidad de salir a pararse y decir no, a mí Petro no me representa. Por eso los colegas periodistas son tan fuertes con nosotros, porque deberíamos ser la antítesis.

Entonces qué veo, que la mermelada está pululando y creo que cada vez vemos más corrupción y es lo que no queremos los colombianos, uno cuando llega a un partido es para tener dignidad y fijar posiciones; las cosas buenas vamos a acompañarlas, las malas vamos a criticarlas, y eso no sucede, son puros puestos, mermelada, contratos y lo estamos viendo en todo lado.

