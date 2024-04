Claudia Guerra, la líder del turismo especializado en el Tolima

Claudia Liliana Guerra Ruiz, es una destacada ingeniera forestal egresada de la universidad del Tolima, que ha emergido como una líder internacional en el ámbito de la conservación natural con su proyecto Tolima Biodiversa.



Su enfoque innovador en el turismo especializado no solo ha atraído la atención de viajeros de todo el mundo, sino que también ha puesto a Colombia en el mapa como un destino turístico sostenible y especializado.

La idea que nació en el Tolima en 2015 es hoy reconocida en el mundo, gracias a una amante de las bellezas del territorio Dulima, que vio en esta tierra el potencial con el que cuenta.

"Por gusto me fui a vivir después de terminar la carrera a Juntas, Cañón del Combeima y ahí llegué, por coincidencia al turismo, porque terminé siendo una prestador turístico ahí en mi casa, mi casa se convirtió en un alojamiento para montañistas, en un restaurante, en un local de artesanía, pero sobre todo en un lugar donde se hacía mucha educación, donde se daba mucha información a los transeúntes", recuerda Claudia, quien vivió allí por varios años, desde 2012 hasta el 2016 logró hacer el registro de todos los montañistas que subían al Nevado del Tolima, ella los recibía con información importante para el ascenso y un café con achiras en su 'Hostal de montaña, Ríos de los Andes'.

Ese lugar que sirvió de albergue para los apasionados por la naturaleza, como Claudia, se transformó en Tolima Biodiversa, una agencia de ecoturismo en Ibagué que ofrece servicios de rutas de observación y fotografía de aves y orquídeas en Honda, Fresno, Mariquita, Ambalema, Cajamarca e Ibagué, así como aulas vivas para familias y estudiantes.

El año pasado, dos grupos de la Federación Francesa de Orquideología tuvieron la oportunidad única de explorar la exuberante biodiversidad del Tolima.

En enero de este año durante un viaje de 16 días, nuevos visitantes descubrieron más de 235 especies de orquídeas en un solo tour, de las cuales el promedio de orquídeas florecidas vistas en Ibagué fueron 80, durante los cuatro días de expedición en esta región. Cabe resaltar que en el Tolima hay más de 150 especies registradas, según nos comenta Claudia.

Sin embargo, más allá de brindar una experiencia única a los viajeros, el proyecto de Claudia tiene como objetivo promover la conservación ambiental y el desarrollo sostenible en Colombia. Los ingresos generados por el turismo especializado benefician a guías locales, comunidades que administran reservas naturales y contribuyen a la protección de ecosistemas vulnerables. Además, el proyecto fomenta la paz en regiones anteriormente afectadas por conflictos armados, demostrando el potencial del turismo como herramienta para la reconstrucción social y económica.

Precisamente gracias a esta iniciativa tan importante y a su contacto con diferentes personas de países como Suiza, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, interesadas en explorar la naturaleza de Colombia, Claudia con su iniciativa Tolima Biodiversa fue exaltada como un ejemplo del turismo sostenible en el Congreso Mundial de Orquídeas.

La conferencia denominada "Exploring Orchid Biodiversity and Conservation through Nature-based Tourism: A Case Study of Tolima Biodiversa", hizo parte de este importante evento, que la investigadora Falguni Trieu decidió exponer en Tokio, Japón, sede el encuentro en 2024.

El artículo que está en inglés describe en su primer párrafo: "Un viaje transformador desde un pasado eclipsado por el tráfico de drogas a su actual estatus como faro de conservación de las orquídeas. El corazón de esta transformación es Tolima Biodiversa, una Agencia de viajes colombiana cuyo innovador modelo de ecoturismo, y tours especializados en orquídeas y botánica, ejemplifica la sinergia entre la conservación, la investigación botánica y el turismo sostenible".

Claudia Guerra y su equipo están comprometidos con la conservación ambiental y el desarrollo sostenible en el Tolima. Su visión de un turismo responsable y consciente de la conservación, es inspiración para otras agencias, que seguramente se irán sumando a la causa.

Los turistas que llegan a conocer la riqueza natural de nuestro país, con el respaldo de Claudia y el guía especializado, David, con quien ella trabaja, se han enamorado de cada paisaje, de cada lugar y de cada especie que reposa en nuestras vecindades, sin que las valoremos, en muchos casos, como ellos lo hacen.

"Al final se les hace una retroalimentación para que digan cual ave y cual orquídea fue la que más les gustó, cuál sitio fue el que más le gustó y dentro de toda esa ruta de 16 días, el Cañón del Combeima es una de los tres primeros sitios que más les gusta, o sea que se lo llevan en el corazón", destaca Claudia sobre las experiencias con los turistas extranjeros.

A través de iniciativas como Tolima Biodiversa, se están sentando las bases para un futuro más próspero y en armonía con el medio ambiente en Colombia a través de un turismo diferente al que las mayorías disfrutan. Una iniciativa creada por una mujer que aunque no nació en el Tolima, al llegar a este territorio decidió vivir rodeada de nuestras montañas y cuidarlas; en las caminatas por los bosques, encontró una riqueza mayor que la madera, y por eso su proyecto de vida es Tolima Biodiversa.

Con el compromiso y la visión de líderes como Claudia Guerra, el turismo especializado en orquídeas está transformando no solo la dimensión turística, sino también la forma en que vemos y protegemos nuestros ecosistemas. Por eso Claudia es orgullo y un ejemplo para los tolimenses, quienes debemos valorar mucho más nuestra tierra.