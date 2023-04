Mal manejo de basuras en plazas de mercado, generan todo un caos en el centro de Ibagué

En la plaza de mercado de la 21 hay una preocupación mayúscula por los residuos; no obstante, en la galería de la 28 algunas personas están desesperadas por los malos olores.



Comerciantes de la plaza La 21 se sienten maniatados y molestos frente al manejo de las basuras por parte de la Administración municipal y por el incremento de la indigencia por la zona.

Según lo expresado por algunos vendedores del centro de acopio, el contenedor que se dispuso en la carrera Cuarta con calle 20, afecta el bienestar de quienes tienen su comercio aledaño al elemento donde se disponen los residuos, constantemente aguantan los malos olores expelen las sobras de alimentos y el exiliado que termina sobre la vía.

César Henao, comerciante de la plaza y líder social, manifestó que este martes a las cuatro de la tarde tenían una reunión con el Alcalde, el teniente de la Policía, Infibagué, entre otras dependencias de la Administración municipal para abordar esa problemática, y de manera conjunta efectuar estrategias, pero no llegaron al espacio.

“El Alcalde no tiene voluntad política, nos está fallando porque esto es una contaminación para extranjeros, para los de la plaza, para todo el que llega y soluciones no se ven por ningún lado” dijo Henao.

Añadió, “la Secretaria de Salud falla, la de Asuntos Sociales, no se ve, aquí vino la Secretaría de Agricultura para hacer un reinado y nos le emberracamos porque cómo van a hacer un reinado en un desorden de estos, primero solucionen el problema de esa basura para dar un mejor aspecto a la plaza, pero no”.

A causa de todo lo anterior, propios y visitantes estarían perdiendo el interés en ir a la plaza y otras personas ajenas a la zona han usado el contenedor para disponer escombros u otro tipo de basura, por lo que algunos han sido multados.

A propósito de los ciudadanos que rondan el contenedor, los habitantes de calle habrían aumentado en ese punto de Ibagué porque llegan a esculcar entre los desperdicios, hasta se rumora entre los comerciantes que llegan indigentes de otras ciudades a la plaza.

“Menos mal que estos días hemos tenido buena presencia de la policía y ellos vienen y sacan a los habitantes de calle” sostuvo Henao.

Entre las propuestas que tienen los comerciantes para controlar la disposición de los desperdicios y que ya lo habían expuesto en una reunión, es que en el shut de basura que tiene la plaza se dispongan dos funcionarios de Interaseo para que reciban los residuos de la plaza y sus alrededores, de esta forma quitar el contenedor que está a la intemperie.

Interaseo

Erika Saavedra, gerente de la empresa prestadora del servicio de aseo, Interaseo, puntualizó en que en la plaza La 21 la recolección de los residuos se hace diariamente tanto en los shuts de basura, cajas estacionarias y contenedores.

“Se recogen tres veces al día, pero la cantidad de vendedores informales alrededor de la plaza y gente que llega de otras partes a depositar también en las cajas, agudiza la situación e Interaseo presta el servicio de barrido y recolección como lo indica el plan operativo, y así se cumple”, concluyó Saavedra.



Administración municipal

Desde la Alcaldía, aunque no hizo referencia a la reunión que tenía con los comerciantes de la plaza de la 21, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario se anunció que realizan campañas permanentes junto a la Policía Nacional para la atención a los habitantes de calle.

Actualmente hacen una campaña de donación de ropa usada, además ejecutan atenciones permanentes para los que voluntariamente quieran estar en hogar de habitante de calle.





Plaza de la 28

La contaminación del ambiente también se está dando en la plaza La 28.

A pesar de que por estos días el pescado no se comercialice con la misma intensidad que en los primeros meses del año, algunos ciudadanos que residen por la carrera Cuarta C con calle 28, denuncian que los vehículos en los que se transportan los mariscos son lavados en la calle, y después de hacerlo no se limpia el andén o la vía.

Por lo que el agua circula por la carretera y se originan olores fétidos que con el sol se intensifican.

Hélmer Parra / EL NUEVO DIA Las aguas integradas por restos de pescado y sangre quedan expuestas en la vía y expelen olores nauseabundos.

