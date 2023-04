Concejales piden ‘apretón’ a contratistas para que terminen las obras en Ibagué

Contenido Exclusivo

En debate de control político, la secretaria de Infraestructura, Sharon Guzmán, realizó un recuento de las inversiones que se han hecho en diferentes obras de la ciudad, particularmente de carácter deportivo. En el Concejo se le pidió a la titular de la cartera ‘apretar’ a los contratistas para que lleven las obras que están en ejecución a feliz término.

El concejal Arturo Castillo, uno de los citantes al debate, resaltó la importancia de que la Administración municipal haga los debidos requerimientos a los contratistas para garantizar el cumplimiento de las obras.

“Uno ve que esas licitaciones son tan exigentes y a los contratistas se les piden múltiples compromisos, entre ellos tener una capacidad económica desbordante, maquinaria, pero cuando se ganan el contrato encuentra uno que la capacidad financiera no es la que ostentaban (...) no es culpa de la Administración, es culpa de la ley, hecha la ley hecha la trampa. Pero en ese orden de ideas lo que se preciso el día de hoy es que hay que terminar las obras”, dijo Castillo.

Asimismo, pidió que se le informe a los concejales sobre las novedades que tengan los contratos suscritos, en relación con suspensiones, adiciones y prórrogas.

El concejal William Rosas acotó “usted de aquí debe salir bastante animada para que presione a esos contratistas, si se convierten en unos sinvergüenzas, inmediatamente haga la denuncia a los entes de control para que respondan (...) Ibagué no soporta un fracaso más, sobre todo en obras de infraestructura”.

A su vez, el concejal Javier Mora sostuvo, “el primer llamado es a que afile el equipo jurídico y cobre y haga efectivas las pólizas que sean necesarias para hacer respetar los recursos, no puede ser que por irresponsabilidad, falta de técnica, de profesionalismo, estemos asumiendo gastos que no son de la Secretaría, que esos contratistas irresponsables paguen por lo que están haciendo mal, esto no lo puede asumir el pueblo ibaguereño”.

Se triplicaron los valores

Tal y como quedó expuesto en un informe especial del 11 de septiembre de 2022, en donde se advierte la variación y notorio incremento de precios desde que se proyectaron los escenarios deportivos en el 2012, la cabildante Linda Perdomo señaló que hay varias obras en las que su valor incrementó, incluso hasta ocho veces más de lo que se proyectó inicialmente.

“Si bien es cierto que en el 2020 hubo una pandemia y el valor de los materiales cambio, sobretodo el acero y digamos que eso hizo que se replantearan los costos finales de las obras, nos tocó endeudar nuevamente al Municipio para solventar la diferencia entre lo que se había dejado proyectado en el 2019 y el valor que toca contratar en el 2021”, señaló Perdomo.

Por ejemplo, la corporada señaló que, en su momento el coliseo mayor se proyectó en $25 mil millones; sin embargo, la cifra años después supera los $63 mil millones, “es decir, tres veces más el costo de lo que el Imdri entrega en el empalme de las dos administraciones (...) es la mejor forma de desvirtuar los comentarios mentirosos que de tanto repetirlos se lo cree”, dijo.

Asimismo, acotó que el tejódromo se proyectó en $1.139 millones, pero su contrató se firmó por $5.700 millones, aunado a la adición que se requiere de $2 mil millones “ocho veces más el valor de lo proyectado en el 2019”,

Y agregó, “los escenarios deportivos se convirtieron en un lastre y en una carga en esta ciudad, no pudieron en tres administraciones sacarlos adelante, uno se queda aterrado en municipios del Tolima, cercanos a Ibagué, como con los recursos de los Juegos Nacionales de 2015 sí pudieron construir los escenarios deportivos. Vamos a cumplir 12 años y no hemos podido terminar”, acotó Linda Perdomo.

