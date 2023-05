¡Cuidado mujeres! Se alborotaron los acosadores en Ibagué: van dos casos graves en una semana

Un nuevo caso de acoso sexual se registró recientemente en la Capital Musical.

Por medio de una entrevista concedida a un medio local, la joven de 23 años manifestó haber sido una víctima más del acoso sexual que se vive a diario en las calles.

Contó con recelo, que mientras caminaba rumbo a su casa, fue interceptada e intimidada por un sujeto que se sin mediar palabra se le acercó hasta el punto de asustarla.

El hecho se registró el pasado domingo 7 de mayo, sobre la calle 7 con carrera Séptima del barrio Gaitán, donde la mujer caminaba en compañía de una amiga con dirección a sus residencias.

Puede leer: (Orgía en motel de Ibagué terminó en tragedia: detalles del atentado a bala)

Según parece, el presunto acosador que se movilizaba en una motocicleta, venía siguiendo a las dos mujeres. Como era de esperarse, se separaron cada una para su respectiva vivienda y habría sido allí donde el sujeto aprovechó para achechar a una de ellas.

La versión de la víctima señala que su verdugo se acercó con la supuesta excusa de preguntar una dirección. Pero, cuando ella dirigió la mirada hacia él, se percató que el miembro masculino de este desadaptado estaba por fuera del pantalón.

“En este momento pasaban por la zona una madre junto a su hija, una menor de edad, a este tipo no le importó nada e hizo lo que hizo a esa hora de la noche”, relató.

DATO: La joven denunció que el hombre tiene aproximadamente 38 años de edad y alcanzó entre la oscuridad de la noche a identificar la placa del vehículo. Así mismo, indicó poder reconocerlo por sus características físicas. Con todos estos datos recopilados pondrá la respectiva denuncia ante la Fiscalía General.

Además: ¡Urgente! Polémica por jugador de la Selección Colombia: es señalado por abuso sexual

El otro caso

Momentos de angustia y terror vivió una mujer residente en el sector de Nuevo Combeima, al oriente de la ciudad, luego de que dos hombres que iban a bordo de un vehículo con vidrios polarizados se apearan y acto seguido, intentaron llevársela de manera violenta.

Carro con destino al infierno

Una ciudadana de 22 años de edad, iba camino hacia su trabajo, cuando al transitar por la carrera Segunda Sur, vía principal del sector de La Esmeralda, dos hombres que estaban en el interior de un vehículo de color negro se abalanzaron sobre ella.

La joven, que prefirió mantener su identidad en reserva, le contó a un reconocido medio digital de Ibagué su terrible experiencia. “Me halaron del buzo para subirme al carro. Uno de ellos me mojó la boca con un pañuelo, impregnado de un líquido blanco, pero empecé a gritar. En ese momento, me arañaron, me halaron del pelo, me empezaron a ahorcar y me dañaron el pantalón”, relató la víctima del intento de rapto.

Agregó la mujer que durante esos instantes, los individuos la insultaban y que un tercer hombre que permanecía dentro de la camioneta les gritó: “¡Súbanla!, ¿les quedó grande?” y señaló que, acto seguido, los pateó con todas sus fuerzas, para lograr soltarse y salir corriendo. “En el trayecto me caí, pero logré llegar a mi casa”, contó.

Según su descripción en total eran cuatro los sujetos que iban a bordo del vehículo, del cual no logró identificar las placas. Asimismo, detalló que alcanzó a notar que uno de los hombres que la agredieron era afrodescendiente, muy alto y tenía el cráneo rapado. “Al otro no logré verlo, porque dentro del carro estaba muy oscuro”, precisó.

Aunque la joven se salvó por muy poco, aseguró que la experiencia fue tan aterradora que ya no se siente tranquila al salir hacia su sitio de trabajo o al llevar a su hijo a la escuela.

Por su parte, el padre de la víctima, manifestó: “Fue algo impresionante. Llegó golpeada, arañada y maltratada. ¡Imagínese! Uno confiando en que ya está en el trabajo, para que luego no hubiera llegado, y sabe Dios dónde hubiese aparecido”.

La mujer y sus familiares pusieron el caso en conocimiento de las autoridades, con el fin de que se revisen las cámaras de seguridad más cercanas, aunque señalaron que en el sector faltan más dispositivos de este tipo. También hicieron un llamado a las autoridades para que se realicen más rondas en el sector y solicitudes de documentos a transeúntes y conductores.

MÁS NOTICIAS

Asqueroso: se masturbó en pleno bus frente a pasajera, que lo grabó y lo expuso por ‘viejo verde’

Salir desnudo a la calle ya no sería es ilegal, según la Corte Constitucional

La licencia de maternidad: ¿qué es y cómo funciona?