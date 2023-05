Contenido Exclusivo

La comunidad del barrio Tierra Firme, ante el cercamiento de un predio donde está dispuesto un polideportivo, pidió auxilio a la Administración municipal para esclarecer la propiedad y tenencia del terreno en donde está construida su infraestructura deportiva.



En el barrio Tierra Firme, un ‘disenso’ empezó a presentarse al interior de la comunidad por cuenta de la tenencia legal de un terreno en donde, desde hace varios años atrás, se encuentra ubicado un polideportivo que la comunidad del sector ha usufructuado con el tiempo, hecho que derivó en la cancelación de la celebración de los 32 años del nacimiento de la urbanización.

En la manzana L del sector, en la tarde del 26 de mayo, el dueño del predio ordenó cercar el lindero del polideportivo, con dos entradas únicamente, a partir del ensamblaje de varios postes de concreto con alambre de púas.

Sin embargo, a la mañana siguiente, el cerco fue debilitado y tumbado por desconocidos, por lo que se especula que durante la madrugada de ayer, habrían dañado los postes de concreto a modo de protesta, a pesar de que la JAC de Tierra Firme había dejado en claro que no comparten las vías de hecho.

Los postes que rodeaban el lote, instalados un día antes, aparecieron ‘destartalados’ durante la mañana del 27 de mayo.

Quejas de la comunidad

Al lugar de los hechos acudieron varios integrantes de la JAC, habitantes y un delegado de la Fundación Concern Universal, esta última con incidencia y trabajo comunitario al interior del barrio Tierra Firme.

“Este terreno era un ‘escobal’ y empezamos a tratar de hacer algo para recrearnos. Hubo un tiempo en que vino el Alcalde y nos hizo unos arcos del polideportivo. Con los años aparecieron unas personas que se declaran dueños del lote y la comunidad no tendrá escenarios deportivos para los niños”, dijo Fernando, quien reside en cercanías al polideportivo.

Linda Espinosa, delegada del comité deportivo de la JAC, indicó que la situación ha causado tristeza y que, además, el polideportivo es la única cancha con la que cuenta actualmente la comunidad.

“Entendemos el marco legal de la familia para reclamar el predio, pero estamos desde la legitimidad reclamando lo colectivo. Nuestra posición es no tener vías de hecho, por lo que rechazamos que hayan quitado los postes, pero sí creemos que los niños y adultos merecen este espacio para sus actividades físicas”, acotó Espinosa.

En sintonía, Óscar Fuentes, gestor de paz de la iglesia cristiana de la localización, refirió: “No sabía que este parque era de un particular, nos tomaron por sorpresa cuando cercaron el terreno. Puede ser verdad, pero creo que no es la forma. A las personas hay que orientarlas primero, la comunidad reacciona de sorpresa”.

Para más ‘inri’, la celebración de los 32 años se vio ‘enredada’ ante la problemática, tal como lo narra Nataly Páez, delegada del comité cultural de la JAC Tierra Firme. “Se están celebrando los 32 años del barrio, pero debido a la situación no se podrá realizar. No se ve afectado solo Tierra Firme, también los habitantes de la vereda San Roque y la comunidad del Nuevo Amanecer”, precisó la ciudadana.

Posición de la Administración Central

La comunidad aseguró que mañana, sobre las 2:30 de la tarde, hará presencia en Tierra Firme delegados de la Administración municipal para atender el tema del predio en donde está construído el Polideportivo.

En diálogo con el secretario de Gobierno, Milton Restrepo, indicó que alrededor del asunto ya existe un fallo de un juez, por lo que es deber de defender la propiedad. No obstante, harán una revisión jurídica para tomar una decisión en pro del interés general.

“Lamentablemente en ese predio, la alcaldía de Álvaro Ramírez (q.e.p.d.) construyó el polideportivo sobre el lindero de un particular. Ya hay un fallo judicial donde se reconoce la propiedad del particular sobre ese predio de la Administración. El particular está ejerciendo, de acuerdo al fallo judicial, su ánimo de asumir como dueño sobre el predio, que erróneamente administraciones anteriores, fue construido”, apostilló Restrepo Ruíz.

