En Tapias temen quedar incomunicados por anuncio de cierre de su principal corredor

En el marco de las obras de pavimentación en el sector de Los Túneles que están a cargo de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, Ibal, la Alcaldía a través de la Secretaría de Desarrollo Rural informó a la comunidad del Cural - La Tigrera que a partir del 15 de junio y por un lapso de casi 25 días estará cerrado el corredor y principal vía de acceso a la zona urbana de Ibagué.

Si bien las autoridades informaron que se habilitarán los pasos cercanos para no generar traumatismos a quienes residen en la zona rural, los habitantes de este sector ya mostraron su preocupación, pues aseguran que a pocos días del cierre, todavía no ven que se esté haciendo la adecuación de los corredores alternos. El secretario de Desarrollo Rural, Daniel Jaramillo, sostuvo que hará acompañamiento a la comunidad.

Según explicó Walter Martínez, presidente de la Corporación Machín, "nos encontramos preocupados todo el sector desde Boquerón y todo el Cañón (de Tapias) viendo que va a haber un cierre supuestamente de 25 días continuos. Ayer se presentaron unas soluciones de habilitar unas carreteras en Puerto Banano, Santa Teresa, La Tigrera-Chapetón, la vía Mangos-Tapias y Ortega-Tapias, pero no creemos ya, porque en menos de 15 días que van a cerrar, si no lo han hecho en tres años y medio, mucho menos lo van a hacer en dos semanas. Es una mentira que nos digan que van a habilitar estas vías porque es mucho el trabajo que hay que hacer", dijo el líder.

Walter Martínez, presidente de la Corporación Machín

Asimismo acotó que no les han hablado de la disposición de maquinaria, "ni siquiera hay maquinaria, la Alcaldía en este momento no cuenta sino con pedazos de máquina, incluso en la zona hay dos máquinas; un bulldozer y una motoniveladora, esta lleva más de un año estacionada en cerro Machín. El Bulldozer duró casi cuatro meses por Los Mangos-Tapias y trabaja por ahí una hora o dos y se vara. Es una mentira que nos vengan a engañar", acotó.



Preparan vías de hecho

El líder de la Corporación Machín indicó que ante la poca fe que ya le tienen a la Alcaldía están planeando reunirse con la comunidad afectada y asegurarse que la intervención en las vías alternas sí se ejecute, de lo contrario no descartan hacer un plantón para pedir cumplimiento.

"Es una preocupación para nosotros como campesinos ver la cantidad de comida que está saliendo del Cañón a diario, con las vías en mal estado y que nos salgan a decir que en dos semanas nos van a arreglar. Si de aquí a que hagan ese cierre no nos arreglan las vías, pues nos vamos a volcar y no les vamos a permitir (trabajar) hasta que arreglen las vías", dijo Walter Martínez.

"Nos toca tomar vías de hecho porque vemos que la Administración es sorda, muda no, porque eso sí hablan mucho, para meternos mentiras es la primera, pero a lo que reclamamos no nos han puesto cuidado y tocará tomar vías de hecho y no solo va a ser el Cañón del Tapias, sino todo el sector rural porque todos estamos en malas condiciones", agregó.

En ese sentido, el líder campesino recordó que hay una sentencia del Tribunal que le ordena al Municipio tener estas vías en buen estado por ser zonas de evacuación ante una eventual explosión del volcán Cerro Machín; no obstante ni con la decisión judicial se ha cumplido.

