“Este no es ningún ´cartel de los sapos´, proponemos la Red de Seguridad”: Arturo Castillo

Arturo Castillo, presidente del Concejo Municipal, se refirió a la propuesta de crear una Red de Seguridad Ciudadana en Ibagué.



La propuesta

El presidente del Concejo de Ibagué afirmó que pronto habrá un encuentro con todos los veteranos de la Fuerza Pública para aportar ideas que permitan fortalecer la seguridad en Ibagué y para, incluso, dialogar sobre las molestias que ha causado su propuesta.

El presidente del Concejo de Ibagué, Arturo Castillo, explicó en detalle su propuesta de incluir en el Plan de Desarrollo la denominada ‘Red de Seguridad Ciudadana’, aprovechando la experiencia que en estos temas tienen los veteranos de la Fuerza Pública. De paso, Castillo aclaró a sus críticos que no se trata de ningún ‘Cartel de los sapos’ y argumentó el verdadero sentido de la propuesta a quienes pudieron ofenderse por sus planteamientos.

“La propuesta, primero, era motivar y llamar la atención de los veteranos de la Fuerza Pública para que fortalezcamos la seguridad en Ibagué. Buscamos crear, o bien la Red de Veteranos, o bien, la Red de Seguridad Ciudadana. Esta iniciativa busca aprovechar la experiencia de nuestros compañeros de la institución policial, de la reserva del Ejército. Tenemos todo el conocimiento en materia de seguridad y en estrategias para combatir el delito. Este es el objetivo”, detalló Castillo.

El presidente del cabildo ibaguereño, afirmó que el paso siguiente es la realización de unas mesas de trabajo para compartir visiones y estrategias frente a esta propuesta. “Reconozco que algunos están molestos porque en principio se generó un nombre a la iniciativa que fue el ´cartel de los sapos´, eso generó controversia. Les digo que tenemos que enfocarnos en algo muy preciso que es lo valioso del conocimiento que tienen nuestros veteranos, queremos que haya una red de radios con un canal directo de comunicación con la Policía Nacional para reportar casos sospechosos, hechos delictivos, ollas de microtráfico”, agregó Castillo.

De igual manera, el presidente del Concejo enfatizó que no propone que los veteranos hagan patrullajes, porque esa no es su competencia. “Los veteranos de Ibagué no solo estamos para que nos inviten a marchas y a ceremonias, también le podemos aportar a la seguridad de nuestra ciudad el conocimiento que tenemos”.

“Por intermedio de la Secretaría de Gobierno, y ojalá con la presencia de la alcaldesa, queremos invitar a todas las asociaciones de veteranos de la Fuerza Pública para que lleven sus ideas, para que dialoguemos, incluso, sobre las molestias que ha habido y para que generemos un gran impacto en la ciudad. Sabemos que en países como Estados Unidos el veterano es respetado. También estamos trabajando otros temas como la Política Pública del Veterano de la Fuerza Pública para que haya beneficios para nosotros”, recalcó Castillo.