Para la próxima semana está planificada una mesa técnica entre la Secretaría de Movilidad y el Instituto de Financiamiento y Promoción de Ibagué, Infibagué para verificar si el instituto cumple con los requisitos como transportador público.



“Nosotros dentro de la proyección o del objeto social que tenemos, está el tema de los servicios públicos, por supuesto el del transporte está dentro de este objeto social que tiene el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo y en la contingencia que surgió con el tema de la empresa de transporte y de lo que ha sucedido con el Sistema Estratégico de Transporte, el instituto alzó la mano con la posibilidad de ejercer estos servicios de transporte públicos y en ese sentido elevamos una solicitud dirigida a la Secretaría de Movilidad del municipio solicitando que nos informara cuáles son los procedimientos”, dijo Felipe La Rota, gerente de Infibagué.

Según La Rota, anexaron la documentación para realizar el análisis y la cartera de Movilidad les indicó cuáles son los requisitos normativos y legales que se requieren para la creación de una empresa de transporte.

“En ese sentido el Instituto está preparando toda una serie de documentación financiera, administrativa, técnica y demás que exige la norma y una mesa técnica que necesitamos conformar con la Secretaría de Movilidad que ya puso a disposición todo su personal para efectos de verificar si efectivamente el instituto cumple o no con todos estos requisitos anteriormente mencionados. Esta mesa técnica debe celebrarse en la próxima semana, a finales, y en esta se decidirá efectivamente si nosotros cumplimos con estos requisitos y a partir de esto enviaremos toda la documentación que se requiera para que la secretaría de movilidad en este caso evalúe entonces el otorgamiento o la habilitación para que el instituto sea transportador público.

Según el gerente, sería una empresa pública “lo que nos permitiría brindar ciertas garantías a aquellos transportadores que quieran unirse, conductores, propietarios de buses al instituto en el sentido que las inversiones o los rendimientos que la empresa tenga en el desarrollo de este ejercicio, obviamente se retribuyen en la misma comunidad y en el mismo gremio de transportadores que harán parte de esto”.

En palabras de La Rota el beneficio o rendimiento que tenga la empresa con esta nueva función iría en beneficio de los mismos asociados.

“Entonces esto es una diferencia grande que hay en el sentido de las empresas privadas y por supuesto la solidez que tiene una empresa pública, pues el respaldo está en el mismo horario público a diferencia de lo que sería una empresa privada. Podemos considerar que exista una empresa pública que preste el servicio de transporte que le dé cierta rigurosidad al ejercicio pero que además el beneficio sea para aquellos que estén asociados ahí y para la comunidad en general”

Asimismo, La Rota explicó que Infibagué cuenta con la capacidad y los recursos económicos para no ser solo articulador del sistema de transporte público sino para adquirir flota: “Los recursos obviamente pueden estar destinados en el sistema estratégico de transporte y en la aprobación que hagan de las modificaciones al Conpes y a través de Infibagué podríamos iniciar compra de flota eléctrica u obviamente no eléctrica y todo lo que tú consideres puede ser posible desde Infibagué. En temas de servicios públicos como asesorías técnicas como lo que hace hoy en día Infimanizales es una de nuestras posibilidades en la medida en que Infibagué vaya asumiendo o ganando la experticia necesaria para prestar servicios no solamente de transporte sino de asesorías técnicas de estudios y diseños y todo lo que demás se considere”, puntualizó.