A pocos días de iniciar la temporada navideña las autoridades analizan en la capital del Tolima las medidas de seguridad que implementarían para brindar un ambiente confiable a los ibaguereños y turistas, entre ellas la posibilidad de prohibir el parrillero a los motociclistas

El alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera manifestó que la propuesta de prohibición de parrillero la hizo la Policía Metropolitana de Ibagué, sin embargo, no han decidido si haría parte de las medidas de seguridad para diciembre: “Estamos trabajando el tema de pico y placa con la coronel de la Policía Metropolitana, estamos haciendo un análisis y una revisión, no hemos tomado ninguna decisión, ni siquiera lo hemos pensado ni previsto, está como una de las propuestas que hace la Policía, pero he sido un poco ajeno para que las familias puedan movilizarse en sus motocicletas”, dijo el mandatario.

En la evaluación de la propuesta revisarán en qué zonas se restringiría el parrillero: “He sido muy cuidadoso porque para mí está el bolsillo de la gente, de los ibaguereños, por supuesto la seguridad. La mayor parte de los delitos de acuerdo con el informe que nos fue entregado por la Policía se comete en motocicleta, el tema de hurto principalmente”, dijo Hurtado Barrera.

Extensión de horario

Mientras las autoridades establece si va o no la restricción de parrillero, el Alcalde dejó claro que la medida que ya está definida es la extensión de horario a partir del 9 de diciembre: “De ahí en adelante los fines de semana dos horas más para que el comercio pueda trabajar, para que los centros comerciales pueden abrir hasta altas horas de la madrugada, para que el sector de los restaurantes se pueda mover con esta extensión de horario y esperamos que la gente aproveche a hacer sus compras y dinamice la economía y mejore las tasas de ocupación, que la entregamos debajo de cómo la recibimos, llevamos en el 14 por ciento 8 puntos menos de cómo la recibí, esto indica que hubo una dinámica económica en el empleo que mejoró las condiciones de ingreso.

Plan de seguridad

El secretario de Gobierno, Milton Restrepo Ruiz informó que el próximo 28 de noviembre se llevará a cabo el lanzamiento de seguridad para diciembre, “que involucra un tema de lucha contras los estupefacientes, desarticulación y la lucha contra el hurto, y de pólvora”.

“Vamos por un buen camino en la reducción del homicidio, este año nos trazamos la meta que sea la tasa más baja de los últimos 20 años, vamos ganando la lucha contra el hurto tanto a personas, residencias y automotores”, dijo el funcionario.

Igualmente, Restrepo Ruiz manifestó que próximamente también harán una intervención en la carrera Tercera del Centro de la ciudad “será una zona segura en la recuperación del espacio público”.