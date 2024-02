Habitantes de varias comunas de Ibagué protestaron por falta de agua en sus barrios

Este martes, habitantes de algunos barrios de las comunas siete, ocho y nueve, se manifestaron para exigir mejor calidad en la prestación del servicio de acueducto.

Protesta por falta de agua

Habitantes de Santa Rita, Villa Marina, Los Tunjos, Villas de Gualara, Ciudadela Comfenalco, asentamiento Milagro de Dios, entre otros sectores de la comuna Nueve de Ibagué, así como de barrios de las comunas Siete y Ocho, decidieron salir a protestar a las 7:00 de la mañana de este martes 20 de febrero en el semáforo de la avenida Mirolindo con calle 144 y frente al Palacio Municipal, para exigirle al IBAL y a la Alcaldía, que les mejore la prestación del servicio de acueducto.

El Nuevo Día dialogó con John Jairo Guevara, habitante del barrio Los Tunjos, se refirió a las razones que los llevaron a protestar: “Esa es una problemática que tenemos ya hace más de 4 años. El servicio del agua en nuestro barrio, en nuestra comuna nueve, es deficiente.En estos últimos meses, nos han puesto el agua desde las 3:00 de la mañana y a las 5 o 6 nos la quitan”.

Asimismo, explicó que deben madrugar todos los días: “3:00 de la mañana levantarnos todos los días a recoger agua. Esa agua es la misma que consumimos en nuestros almuerzos, en nuestros jugos y al ser recogida en canecas ya pierde la calidad. Llegan mosquitos a colocar sus huevos. Esto genera enfermedades para nuestra salud”, aseguró.

En la calle 144 con avenida Mirolindo, se registraron bloqueos intermitentes durante la mañana.

Acerca de las posibles soluciones que pueda ofrecerle el gobierno de la ciudad, Guevara fue escéptico y recalcó que llevan bastante tiempo esperando que se normalice el servicio: “La doctora del IBAL, la señora Erika, nos promete cosas, nos sale con cuentos desde hace mucho tiempo, que nos va a solucionar el problema del agua y realmente seguimos con la problemática. Por eso estamos hoy aquí en la Alcaldía, varias comunas de varios barrios, pidiéndole a la alcaldesa, pidiéndole a la gerente del IBAL, que nos den una pronta solución del agua”.

Jhon Jairo Guevara, aseguró que el problema comenzó cuando aumentaron los proyectos de vivienda en la zona: “Las constructoras, ellas no tienen problemas de agua, en la Arboleda Campestre siguieron construyendo, siguen con agua. Cuando empezaron esas construcciones, fue cuando empezamos a tener problemas de agua”, sostuvo.

De igual forma, hizo varios cuestionamientos acerca de la falta de suministro: “¿Por qué las constructoras sí tienen agua, y por qué nosotros, la población, los barrios, no tenemos agua? Según lo que manifiesta la ingeniera Erika, es que tenemos el Fenómeno del Niño, pero entonces las constructoras no tienen ese problema con el Fenómeno del Niño. El problema que dice ella es que el río está muy seco, entonces las constructoras no tienen problema de que el río esté seco. Esto es una gran mentira”, aseguró Guevara.

Otras personas que participaron de la manifestación, coincidieron en afirmar que el servicio lleva más de ocho días con intermitencia y debido a eso, optaron por tomar esta medida para exigir una solución al IBAL, teniendo en cuenta que a finales de 2023, también se realizó una protesta y hubo compromisos, pero estos no se han cumplido.

Asimismo, aseguraron que la única solución que obtienen en ocasiones, cuando amenazan con realizar bloqueos, es el envío de carrotanques para abastecer algunas zonas, sin embargo, dicha medida es insuficiente y demorada, pues la noche de este lunes, en sectores como Milagro de Dios, tuvieron que esperar hasta la madrugada la llegada de estos vehículos.

A lo anterior, se suma que cuando tienen agua, la baja presión impide que esta llegue al segundo o tercer piso de las casas. De igual forma, temen contagiarse de dengue, ya que mantener agua almacenada, puede generar focos de cría para el mosquito transmisor.

Instalaron mesa de diálogo

La Administración Municipal informó que a raíz de la protesta, se instaló una mesa de diálogo entre los ciudadanos, la gerente del IBAL, Erika Palma, el Ministerio Público y algunos concejales, con el propósito de socializar las obras que adelantan para fortalecer la prestación del servicio y así poder levantar los cierres viales que se registraron durante la mañana.

La gerente del IBAL, explicó que la intermitencia en la prestación del servicio servicio estos momentos, se debe a que el caudal de las fuentes hídricas que abastecen las bocatomas del Ibal, registran una disminución considerable, como el caso de la quebrada Cay, que ha mermado en un 40 por ciento. Asimismo, indicó que en el caso del río Combeima, la disminución va en un 35 por ciento.

"La variabilidad climática, el Fenómeno del Niño, está golpeando a la ciudad de Ibagué. Entendemos la situación, por eso el día viernes, vamos a tener una mesa de diálogo, concertación y socialización, con nuestra alcaldesa", indicó Erika Palma.

La funcionaria también anunció que para solucionar este problema, van a implementar un plan de choque, que consiste en la instalación de unas estaciones de abastecimiento o tanques de almacenamiento en los barrios, los cuales serán llenados con carrotanques. De esa manera, buscan garantizar el mínimo vital a la población afectada.

Concretaron cita con la alcaldesa

Pese a que la alcaldesa, Johana Aranda, se encuentra en Bogotá cumpliendo una cita en la Contraloría General de la República, también atendió a los ciudadanos a través de una videollamada donde se comprometió a reunirse con ellos este viernes 23 de febrero, a las 6:00 de la mañana, en la planta del Ibal ubicada en la Pola.

“Soy muy consciente de la problemática. He estado muy pendiente de todos los proyectos del Ibal para tener claridad y el plan de choque que debemos generar. Todo el equipo está dispuesto y atento a recibir todos los reclamos de la comunidad”, dijo la mandataria.

Y añadió: “Estoy segura que vamos a poder solucionar estas situaciones en el entendido que hemos avanzado en los proyectos grandes que le van a permitir a la ciudad mitigar a la ciudad los problemas de desabastecimiento de agua”.

La Administración Municipal, recordó que las bajas presiones en la prestación del servicio, se ha generado por el Fenómeno del Niño que atraviesa el país, lo cual ha disminuido gravemente los caudales del río Combeima y la quebrada Cay.