Encuentran fallas en condiciones higiénico sanitarias de algunos colegios de Ibagué

La Alcaldía de Ibagué realizó visitas de vigilancia y control a instituciones educativas para la prevención del dengue.

Visitas a los colegios

Debido al alto número de contagios de dengue en la ciudad, la Alcaldía de Ibagué ha venido haciendo el seguimiento a los posibles focos en barrios e instituciones educativas.

En esta oportunidad realizaron visitas a diferentes colegios, donde se evidenciaron algunas fallas en las condiciones higiénico sanitarias, las cuales deberán ser mejoradas para evitar cierres.

“Encontramos que en algunas no existe plan de saneamiento básico, por lo tanto, no se ejecuta; además, humedad en las instalaciones, no uso del shut de basuras, no hacen la desinfección de plagas, entre otras cosas que nos dejan muy preocupados”, dijo Liliana Ospina, secretaria de Salud Municipal.

La funcionaria recalcó que “realizaremos un seguimiento riguroso con el fin de volver el segundo hogar de nuestros niños un lugar seguro”.

Cabe recordar que en lo corrido del año se han registrado 3125 contagios de este virus, el cual puede ser controlado con una adecuada higiene, limpieza de albercas, evitar recipientes acumuladores de agua, desechando correctamente las basuras y usando repelente o toldillos en caso de ser necesario.