Impactante robo en plena carrera Quinta en Ibagué: "como un tiburón que va a cazar a su presa", empresario ofrece recompensa

Los ladrones de cadenas de oro siguen haciendo de las suyas en la ciudad. La víctima más reciente fue un empresario que estaba comprando unos repuestos para su carro en la carrera Quinta con calle 25.

El ‘pillo’, que bajó la Quinta en contravía y se subió al andén para cumplir con su objetivo, quedó grabado en cámaras de seguridad. Ahora, la víctima ofrece una buena recompensa a quien le entregue información que permita su captura.

La historia

El hecho ocurrió este miércoles 10 de mayo cuando Andrés Rocero llegó a comprar unas mangueras para su carro. “Como debía preguntar en varios negocios, dejé el carro parqueado en la Quinta con 25.

El motociclista me venía haciendo la perseguidera porque cuando estaciono, él sigue de largo y luego se devuelve en contravía por la Quinta. Me espera en el andén de toda la 25, por el carril de bajada”, dijo.

Y agregó: “Cuando vuelvo al carro, él se va por el andén, como si fuera un tiburón que va a cazar a su presa y con toda la práctica del mundo me pega el jalozano. Huye como ‘Pedro por su casa’”.

En diálogo con este medio, el comerciante detalló que el delincuente iba solo en la moto y no lo intimidó con ningún arma. “Tiene mucha práctica y fuerza. Yo soy de contextura gruesa y me jaló. Fue tal el tironazo que aún tengo la marca de la cadena en el cuello. También me dejó la marca de los arañazos”.

Añadió que aunque arrancó a correr detrás de la moto, recordó que había escuchado caer el dijes de la cadena y se devolvió a buscarlo. Efectivamente lo encontró cerca al vehículo.

