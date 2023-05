Estudiante de la Universidad del Tolima fue afectado con gas pimienta por otros compañeros

Un joven que cursa Licenciatura en Matemáticas, le contó a Q'HUBO el susto que vivió cuando un grupo de estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras lo agredieron y hasta le tiraron gas pimienta.



El afectado solicita a las directivas de la Institución le informen los nombres de los agresores para instaurar la denuncia en la Fiscalía.

“Ocurrió el jueves, en medio de un bloqueo que unos jóvenes llevaban a cabo por unos supuestos acosos sexuales de parte de unos docentes. Los muchachos estaban impidiendo el ingreso a la Universidad, no obstante yo ingresé”, recordó la víctima.

Lea: En caso de intolerancia mujer atacó a adulto mayor a cuchillo: Luis de 85 años, fue la víctima

Agregó que los integrantes del colectivo que lideraban la protesta se le vinieron encima, lo golpearon, le dañaron la ropa y el celular, y lo más grave, en su opinión, una chica le disparó un gas pimienta.

“Me parece gravísimo. Esto no puede suceder. Yo soy un paciente con enfermedad respiratoria y aunque han pasado 24 horas después del ataque, tengo un intenso dolor de cabeza. Los golpes me dejaron molido. La experiencia fue terrible, el gas me dejó sin visión por unos minutos. Estas armas, que muchos llaman no letales, lo dejan a uno frágil, indefenso”, señaló.

También: A bala asesinaron a Nelson y Juan Sebastián, dos jovencitos en el Tolima: no resistieron

Cree que los colectivos están tratando de no revelar la información personal de la agresora: “Necesito el nombre y número de cédula para instaurar la denuncia ante la Fiscalía. Siento que como es una mujer, la quieren entrecomillas, proteger”.

MÁS NOTICIAS:

Conductor en Ibagué atropelló a perrito y quedó malherido: buscan ayudan

La absurda razón por la que se inició una riña y dejó herido a hombre en Ibagué

Aberrante: padre abusó y embarazó a su hijita en el Tolima