En vídeo: peligroso sicario del Tolima amenaza con matar gente si no lo liberan

Desde la cárcel Palo Gordo de Girón, en Santander, Carlos Andrés Medina Ramírez, alias ‘Cofla’, quien es investigado por su participación en seis homicidios en el norte tolimense, anunció un plan pistola si no es trasladado de este centro penitenciario.

“Habla el Comandante Andrés, del norte del Tolima, y los muchachos que son de diferentes departamentos. Le comunicamos señor Director (del Inpec) para que tenga conocimiento de que somos el primer uno y nos han tenido en diferentes patios aquí en la cárcel y en los peores, en los cuales no deberíamos estar. Están irrespetando nuestras normas. Aquí si no se le paga al pluma la extorsión no se puede vivir”, dijo en un video de un minuto y 57 segundos.

Carlos Andrés Ramírez Medina alias Cofla o comandante Andrés detenido en la cárcel de Palogordo en Girón, Santander amenaza con un plan pistola en varios departamentos sino lo trasladan inmediatamente de la cárcel donde está @VickyDavilaH @everstrongever pic.twitter.com/YPLY3YhCZF — 🇨🇴soyDrGarcia (@SoyDrGarcia) May 29, 2023

Puede leer: Mas detalles del asesinato de Nelsy, la abuelita que fue desmembrada en el Tolima

Y agregó: “Si usted no me saca de aquí, si en cuatro meses han matado 14 personas en Honda, los homicidios se van a duplicar en Honda, Líbano, Villahermosa, todo el norte del Tolima y Cartagena (...). Anunciamos un plan pistola. Señor Presidente (Gustavo Petro) aquí en el Inpec hay una corrupción la más hijueputa”.

Cofla y sus amigos, reiteran que están cansados de las humillaciones recibidas en la cárcel.

Carlos Andrés Medina Ramírez es un exintegrante del Ejército colombiano que en 2018 fue capturado en La Dorada, en Caldas, gracias a una orden judicial.

Pasado judicial de ‘Cofla’

Medina Ramírez fue soldado profesional durante seis años, en su momento se encontraba adscrito al Batallón Patriotas de Honda. Según la investigación, atracaba con arma de fuego a los conocidos ‘pagadiario’ o ‘gota a gota’, quitándoles el producido del día. Su captura fue el resultado de un operativo de la Sijín de Tolima y Caldas, con más de 27 efectivos.

MÁS NOTICIAS

Tres hermanitos murieron en Ataco mientras dormían: habría sido por intoxicación

Por partes y esparcido: cuerpo de anciana fue dejado en la puerta de su casa, en municipio del Tolima

¡Triste hallazgo en Ibagué! Cuerpo de abuelito fue encontrado en avanzado estado de descomposición